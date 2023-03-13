Під москвою серйозно горів склад: в будівлі завалилася покрівля
У московській області спалахнула пожежа. В Одінцово горів склад, але вогнегасники вже загасили полум'я.
Про це повідомляє МНС росії.
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Пожежа на складі
В Одінцово спалахнув склад, при цьому покрівля будівлі завалилася на площі 2000 квадратних метрів. Наразі немає інформації про загиблих та постраждалих.
На місце події прибули 83 особи та 23 одиниці техніки, щоб розпочинати гасіння. Співробітники МНС росії провели заміри шкідливих речовин у повітрі та не виявили їх на місці події.
Незабаром надійшла інформація, що пожежники локалізували пожежу на площі 4320 кв.м.
Примітно, що нещодавно у москві виникла пожежа у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Академіка Корольова, 13. За даними ЗМІ, у цьому приміщенні розташований офіс російського пропагандистського телеканалу "Спас".
За інформацією медіа, рятувальники надали пожежі другий ранг складності. З приміщень евакуювали людей.
Нагадаємо, що ввечері 5 березня недалеко від Москви пролунав вибух . За попередньою інформацією, він стався на коксогазовому заводі у місті Відному.