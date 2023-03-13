Под москвой серьезно горел склад: у здания обрушилась кровля
В Московской области вспыхнул пожар. В Одинцово горел склад, но огнетушители уже потушили пламя.
Об этом сообщает МЧС рф.
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Пожар на складе
В Одинцово загорелся склад, при этом кровля здания обрушилась на площади в 2000 квадратных метров. На данный момент нет информации о погибших и пострадавших.
На место происшествия прибыли 83 человека и 23 единицы техники, чтобы приступить к тушению. Сотрудники МЧС россии провели замеры вредных веществ в воздухе и не обнаружили их на месте происшествия.
Вскоре поступила информация, что пожарные локализовали пожар на площади 4320 кв.м.
Примечательно, что недавно в москве возник пожар в девятиэтажном доме по улице Академика Королева, 13. По данным СМИ, в этом помещении расположен офис российского пропагандистского телеканала "Спас".
По информации медиа, спасатели присвоили пожару второй ранг сложности. Из помещений эвакуировали людей.
Напомним, что вечером 5 марта недалеко от москвы раздался взрыв. По предварительной информации, он произошел на коксогазовом заводе в городе Видном.