Под москвой серьезно горел склад: у здания обрушилась кровля

Пожар в рф

В Московской области вспыхнул пожар. В Одинцово горел склад, но огнетушители уже потушили пламя.

Об этом сообщает МЧС рф.

Пожар на складе

В Одинцово загорелся склад, при этом кровля здания обрушилась на площади в 2000 квадратных метров. На данный момент нет информации о погибших и пострадавших.

На место происшествия прибыли 83 человека и 23 единицы техники, чтобы приступить к тушению. Сотрудники МЧС россии провели замеры вредных веществ в воздухе и не обнаружили их на месте происшествия.

Вскоре поступила информация, что пожарные локализовали пожар на площади 4320 кв.м.

Примечательно, что недавно в москве возник пожар в девятиэтажном доме по улице Академика Королева, 13. По данным СМИ, в этом помещении расположен офис российского пропагандистского телеканала "Спас".

По информации медиа, спасатели присвоили пожару второй ранг сложности. Из помещений эвакуировали людей.

Напомним, что вечером 5 марта недалеко от москвы раздался взрыв. По предварительной информации, он произошел на коксогазовом заводе в городе Видном.