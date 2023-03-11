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​​ ​Под москвой случился масштабный пожар на заводе пластика

11 марта 2023 08:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Огонь охватил огромную территорию на предприятии под москвой
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В подмосковном поселке Колюбакино загорелся завод по производству пластика. В здании, охваченном огнем, обрушилась крыша.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС российской федерации.

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Масштабный пожар под москвой

В ночь на 11 марта в Московской области произошел большой пожар.

Загорелся завод по производству пластика в подмосковном поселке Колюбакино.

Последствия инцидента

По предварительным данным, огонь охватил территорию площадью более 5000 квадратных метров.

В результате пожара обрушилась крыша, ориентировочно, на площади более 3500 кв. м.

Спасатели и пострадавшие

К тушению пожара привлекли 19 единиц специальной техники и 60 спасателей.

О пострадавших в результате пожара на заводе пока не сообщается.

Напомним, что 7 марта пожар произошел в самой москве. Загорелось здание управления МВД по известному адресу Петровка, 38.

Добавим, 7 февраля пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово в Нижегородской области.

Также мы писали, что недавно в Краснодаре произошел масштабный пожар. Власти утверждают, что это всего лишь сухая трава, местные жители сообщают о том, что в Краснодаре был слышен взрыв.

Фото: Pixabay

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