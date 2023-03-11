Под москвой случился масштабный пожар на заводе пластика
В подмосковном поселке Колюбакино загорелся завод по производству пластика. В здании, охваченном огнем, обрушилась крыша.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС российской федерации.
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Масштабный пожар под москвой
В ночь на 11 марта в Московской области произошел большой пожар.
Загорелся завод по производству пластика в подмосковном поселке Колюбакино.
Последствия инцидента
По предварительным данным, огонь охватил территорию площадью более 5000 квадратных метров.
В результате пожара обрушилась крыша, ориентировочно, на площади более 3500 кв. м.
Спасатели и пострадавшие
К тушению пожара привлекли 19 единиц специальной техники и 60 спасателей.
О пострадавших в результате пожара на заводе пока не сообщается.
Напомним, что 7 марта пожар произошел в самой москве. Загорелось здание управления МВД по известному адресу Петровка, 38.
Добавим, 7 февраля пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово в Нижегородской области.
Также мы писали, что недавно в Краснодаре произошел масштабный пожар. Власти утверждают, что это всего лишь сухая трава, местные жители сообщают о том, что в Краснодаре был слышен взрыв.
Фото: Pixabay