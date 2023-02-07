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В Латвії сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва дронів, які передають Україні

7 лютого 2023 19:22
оновлено: 19:24
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Горів завод з виробництва дронів — у Латвії 7 лютого трапилася масштабна пожежа
Пожежа на заводі з виробництва дронів у Латвії
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У латвійському місті Марупе спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва безпілотних літальних апаратів Edge Autonomy. Внаслідок пожежі утворилося сильне задимлення.

Про це повідомляє видання Par drosibu.

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Що відомо

Виклик про пожежу надійшов о 15:14. На місці рятувальники констатували, що будівля горить відкритим вогнем, який швидко поширюється. Внаслідок пожежі утворилося сильне задимлення. Мешканців закликають закрити вдома вікна, двері та вимкнути вентиляцію.

У компанії Edge Autonomy підтвердили, що горить їхнє виробництво, проте від докладніших коментарів відмовилися. Заступник директора Edge Autonomy Яніс Вілманіс повідомив, що пожежа завдала великих збитків, проте точні її масштаби поки невідомі.

На місці працюють 50 пожежників, залучено дев'ять автоцистерн, три автодрабини, а також команда рятувальників з ризького аеропорту з єдиною в Латвії автоцистерною місткістю 35 тонн води.

Підприємство Edge Autonomy засноване в 2009 році і є одним із провідних у світі постачальників дронів. Продукція компанії поставляється у більш ніж 70 країн світу для військових, цивільних та академічних потреб.

Видання також зазначає, що дрони з заводу у Латвії постачають також в Україну для військових потреб.

Нагадаємо, Чилі охопили лісові пожежі. Щонайменше загинуло 23 особи, також постраждали 979 людей. Температура повітря у регіоні підскочила до 40°С. Це заважає зусиллям щодо стримування пожеж.

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