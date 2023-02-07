Горел завод по производству дронов — в Латвии 7 февраля произошел масштабный пожар

Пожар на заводе по производству дронов в Латвии

В латвийском городе Марупе разгорелся пожар на предприятии по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. В результате пожара образовалось сильное задымление.

Об этом сообщает издание Par drosibu.

Что известно

Вызов о пожаре поступил в 15:14. На месте спасатели констатировали, что здание горит быстро распространяющимся открытым огнем. В результате пожара образовалось сильное задымление. Жителей призывают закрыть дома окна, двери и выключить вентиляцию.

В компании Edge Autonomy подтвердили, что горит их производство, однако от более подробных комментариев отказались. Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар нанес большой ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.

На месте работают 50 пожарных, привлечены девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной вместимостью 35 тонн воды.

Предприятие Edge Autonomy основано в 2009 году и является одним из ведущих в мире поставщиков дронов. Продукция компании поставляется более чем в 70 стран мира для военных, гражданских и академических нужд.

Издание также отмечает, что дроны с завода в Латвии поставляют также в Украину для военных нужд.

Напомним, Чили охватили лесные пожары. По меньшей мере, погибли 23 человека, также пострадали 979 человек. Температура воздуха в регионе подскочила до 40°С. Это мешает усилиям по сдерживанию пожаров.