Москва у вогні: у столиці рф палає будівля управління МВС
У росії сталася чергова пожежа. У москві палає будівля управління МВС.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Деталі
Пожежа сталася на вулиці Петрівка, 38, у столиці росії. ЗМІ рф пишуть, що у будівлі спостерігається щільне задимлення. За попередніми даними, загорілися будівельні матеріали на третьому поверсі.
До місця події прибули пожежники.
Нагадаємо, 7 лютого, пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у місті Кстово у Нижньогородській області.
Також ми писали, нещодавно у Краснодарі сталася масштабна пожежа. Влада стверджує, що це всього лиш суха трава, місцеві жителі повідомляють про те, що у Краснодарі було чутно вибух.
Додамо, жителі російського міста Коломна ввечері четверга, 2 березня, чули гучний вибух. Це місто розташоване за 90 кілометрів від москви.