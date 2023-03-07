Москва у вогні: у столиці рф палає будівля управління МВС

У будівлі спостерігається щільне задимлення

У росії сталася чергова пожежа. У москві палає будівля управління МВС.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пожежа сталася на вулиці Петрівка, 38, у столиці росії. ЗМІ рф пишуть, що у будівлі спостерігається щільне задимлення. За попередніми даними, загорілися будівельні матеріали на третьому поверсі.

До місця події прибули пожежники.

Нагадаємо, 7 лютого, пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у місті Кстово у Нижньогородській області.

Також ми писали, нещодавно у Краснодарі сталася масштабна пожежа. Влада стверджує, що це всього лиш суха трава, місцеві жителі повідомляють про те, що у Краснодарі було чутно вибух.

Додамо, жителі російського міста Коломна ввечері четверга, 2 березня, чули гучний вибух. Це місто розташоване за 90 кілометрів від москви.