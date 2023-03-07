Москва в огне: в столице рф пылает здание управления МВД
В россии произошел очередной пожар. В москве горит здание управления МВД.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Подробности
Пожар произошел на улице Петровка, 38, в столице россии. СМИ рф пишут, что в здании наблюдается плотное задымление. По предварительным данным, загорелись строительные материалы на третьем этаже.
К месту происшествия прибыли пожарные.
Напомним, 7 февраля пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово в Нижегородской области.
Также мы писали, что недавно в Краснодаре произошел масштабный пожар. Власти утверждают, что это всего лишь сухая трава, местные жители сообщают о том, что в Краснодаре был слышен взрыв.
Жители российского города Коломна вечером четверга, 2 марта, слышали громкий взрыв. Этот город расположен в 90 километрах от москвы.