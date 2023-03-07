Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Москва в огне: в столице рф пылает здание управления МВД arrow

Москва в огне: в столице рф пылает здание управления МВД

7 марта 2023 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В здании наблюдается плотное задымление
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В россии произошел очередной пожар. В москве горит здание управления МВД.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Подробности

Пожар произошел на улице Петровка, 38, в столице россии. СМИ рф пишут, что в здании наблюдается плотное задымление. По предварительным данным, загорелись строительные материалы на третьем этаже.

К месту происшествия прибыли пожарные.

Напомним, 7 февраля пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово в Нижегородской области.

Также мы писали, что недавно в Краснодаре произошел масштабный пожар. Власти утверждают, что это всего лишь сухая трава, местные жители сообщают о том, что в Краснодаре был слышен взрыв.

Жители российского города Коломна вечером четверга, 2 марта, слышали громкий взрыв. Этот город расположен в 90 километрах от москвы.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

07:17 Поддержка Украины и вызовы Китая: Макрон и Байден провели телефонный разговор

07:17 На Запорожье оккупанты грабят фермеров под видом покупки зерна, — Генштаб

07:16 Весна смело заявит о себе: прогноз погоды в Украине на сегодня

07:12 ”​Иначе прольется американская кровь”: Белый дом объяснил, почему США должны поддерживать Украину

06:58 ​​​​​​​​ISW объяснил, чего не хватает россиянам для продвижения к западу от Бахмута

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:56 "Вы бы видели, что творилось в раздевалке": тренер Мудрика рассказал о победе над "Боруссией"

06:53 За сутки ВСУ уничтожили российские ЗРК и радиолокационный комплекс "Зоопарк", — Генштаб

Новина з фото

06:45 Как выглядели герои фильмов "Властелин колец", если бы в них снялись собаки

Новина з відео

06:35 Яремчук и "Брюгге" потерпели крупное поражение в Лиссабоне от "Бенфики"

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Новина з відео

06:35 Яремчук и "Брюгге" потерпели крупное поражение в Лиссабоне от "Бенфики"

Новина з відео

22:29Полиция разгоняет людей с митингов: президент Грузии срочно обратилась к гражданам

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

Новина з відео

19:25Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", который погиб в бою

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:16Обмен пленными: Украина вернула 130 военных

Новина з відео

15:20 В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила, зачем рф делает такие маневры

Новина з відео

15:05 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

13:37 Полякова, Тринчер и Позитив представили клип песню "Шлях до перемоги"

Новина з відео

12:37 Шоу "Голос країни" объявило старт кастингов на 13-й сезон: кого ищут продюсеры

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Эксклюзив

06:10Как преодолеть коррупцию в ходе послевоенного восстановления Украины

Новина з фото

21:32 Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:05Эксперт предположил, по каким целям россия может нанести новый ракетный удар

Эксклюзив

18:05Отдых в Египте: стоит ли ехать, как добраться, сколько стоит

Эксклюзив

12:00Получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье

Новина з відео

06:35 Интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун: вы будете удивлены

06:23 Украинцам "обновили" зарплаты во время войны: у кого меньше 10 тысяч

Актуальное по теме

None 8 Март 07:17

Поддержка Украины и вызовы Китая: Макрон и Байден провели телефонный разговор

None 8 Март 07:00

На Запорожье оккупанты грабят фермеров под видом покупки зерна, — Генштаб

None 8 Март 07:16

Весна смело заявит о себе: прогноз погоды в Украине на сегодня

None 8 Март 07:13

”​Иначе прольется американская кровь”: Белый дом объяснил, почему США должны поддерживать Украину

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB