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​​​​​​​Під москвою сталася масштабна пожежа на заводі пластику

11 березня 2023 08:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Вогонь охопив величезну територію на підприємстві під москвою
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У підмосковному селищі Колюбакіне загорівся завод із виробництва пластику. У будівлі, охопленій вогнем, обвалився дах.

Про це повідомляє пресслужба МНС російської федерації.

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Масштабна пожежа під москвою

Уночі проти 11 березня у Московській області сталася велика пожежа.

Загорівся завод з виробництва пластику у підмосковному селище Колюбакіне.

Наслідки інциденту

За попередніми даними, вогонь охопив територію площею понад 5000 квадратних метрів.

Внаслідок пожежі обвалився дах, орієнтовно, на площі понад 3500 кв. м.

Рятувальники і постраждалі

До гасіння пожежі залучили 19 одиниць спеціальної техніки та 60 рятувальників.

Про постраждалих внаслідок пожежі на заводі поки що не повідомляється.

Нагадаємо, що 7 березня пожежа сталася у самій москві. Загорілася будівля управління МВС за відомою адресою Петрівка, 38.

Додамо, 7 лютого, пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у місті Кстово у Нижньогородській області.

Також ми писали, нещодавно у Краснодарі сталася масштабна пожежа. Влада стверджує, що це всього лиш суха трава, місцеві жителі повідомляють про те, що у Краснодарі було чутно вибух.

Фото: Pixabay

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