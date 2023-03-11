Під москвою сталася масштабна пожежа на заводі пластику
У підмосковному селищі Колюбакіне загорівся завод із виробництва пластику. У будівлі, охопленій вогнем, обвалився дах.
Про це повідомляє пресслужба МНС російської федерації.
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Масштабна пожежа під москвою
Уночі проти 11 березня у Московській області сталася велика пожежа.
Загорівся завод з виробництва пластику у підмосковному селище Колюбакіне.
Наслідки інциденту
За попередніми даними, вогонь охопив територію площею понад 5000 квадратних метрів.
Внаслідок пожежі обвалився дах, орієнтовно, на площі понад 3500 кв. м.
Рятувальники і постраждалі
До гасіння пожежі залучили 19 одиниць спеціальної техніки та 60 рятувальників.
Про постраждалих внаслідок пожежі на заводі поки що не повідомляється.
Нагадаємо, що 7 березня пожежа сталася у самій москві. Загорілася будівля управління МВС за відомою адресою Петрівка, 38.
Додамо, 7 лютого, пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у місті Кстово у Нижньогородській області.
Також ми писали, нещодавно у Краснодарі сталася масштабна пожежа. Влада стверджує, що це всього лиш суха трава, місцеві жителі повідомляють про те, що у Краснодарі було чутно вибух.
Фото: Pixabay