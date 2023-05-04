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Під Петербургом російський ракетний комплекс "Іскандер" потрапив у ДТП

4 травня 2023 18:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Під Петербургом російський ракетний комплекс "Іскандер" потрапив у ДТП
Ракетний комплекс "Іскандер" на дорозі Санкт-Петербурга, який потрапив у ДТП. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 4 травня, російський ракетний комплекс "Іскандер" врізався у відбійник на кільцевій дорозі неподалік від Санкт-Петербурга. Він мав взяти участь у репетиції параду до 9 травня.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Зазначається, що військова техніка рухалася колоною на репетицію військового параду з нагоди так званого "Дня перемоги", яка відбувалася цього дня у "культурній столиці" Росії.

"Іскандер" протаранив відбійник на КАД. Здається, сьогоднішня репетиція параду ризикує відбутися без нього", — йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Фонтанка SPB Online". 

У мережі почали з'являтися відео на яких видно, як ракетний комплекс протаранив огорожу. На місці були поліцейські.

Нагадаємо, 4 травня у Росії вантажівка, яка перевозила снаряди, врізалася з цистерну з пальним. За даними преси, водій вантажівки, в якій були снаряди, не впорався з керуванням авто.

Окрім того, 20 квітня біля російського міста Тули на автотрасі у тимчасово окупований Крим в районі села Прудне під час руху перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.

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