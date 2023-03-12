У росії трапилася масштабна ДТП: є багато загиблих

ДТП у Саратовській області, росія

У неділю,12 березня, у Хвалинському районі Саратовської області, росія, сталася масштабна ДТП за участю 20 автомобілів. Відомо про 13 загиблих, серед них троє дітей.

Про це повідомляють росЗМІ.

ДТП у росії

Відомо, що внаслідок ожеледиці на федеральній трасі Р-228 сталося масове зіткнення вантажних та легкових автомобілів, всього 21 автомобіль. Загинуло 13 людей, троє із них — діти.

Постраждалих — евакуювали до лікарні.

Нагадаємо, 26 лютого у Новгородській області, росія на 504 кілометрі траси М-11 "Нева" 32 автомобілі потрапили у ДТП. Аварія сталася через погані погодні умови.

Від зіткнення автомобілів постраждали 12 осіб, в тому числі четверо дітей. Одна жінка загинула до приїзду швидкої допомоги.