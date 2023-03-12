В россии произошло масштабное ДТП: есть много погибших
В воскресенье, 12 марта, в Хвалинском районе Саратовской области, россия, произошло масштабное ДТП с участием 20 автомобилей. Известно о 13 погибших, среди них трое детей.
Об этом сообщают росСМИ.
-
Тарифы на воду и водоотведение в Одессе могут вырасти
-
Группа Вагнера вербует мелитопольцев на штурм Бахмута: детали
-
Враг спрятал корабли, но ракетная угроза остается
-
В Луганской области из-за экологической катастрофы грунтовые воды топят сотни домов, — ОВА
-
В "ЛНР" женщины бунтуют из-за массовой мобилизации мужчин
-
Сколько российских офицеров погибли во время вторжения в Украину: перечень
-
Вениславский рассказал, на каком этапе находятся поставки новых самолетов для Украины
-
Полмиллиона человек протестуют в Израиле: чего требуют
-
Оккупанты за сутки убили двух мирных жителей Донбасса
-
Потери российской армии близятся до 160 тысяч человек: новая сводка Генштаба
ДТП в россии
Известно, что в результате гололеда на федеральной трассе Р-228 произошло массовое столкновение грузовых и легковых автомобилей, всего 21 автомобиль. Погибли 13 человек, три из них — дети.
Пострадавших эвакуировали в больницу.
Напомним, 26 февраля в Новгородской области, россия на 504 километре трассы М-11 "Нева" 32 автомобиля попали в ДТП. Авария произошла из-за плохих погодных условий.
От столкновения автомобилей пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Одна женщина погибла до скорой помощи.