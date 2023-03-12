В россии произошло масштабное ДТП: есть много погибших

ДТП в Саратовской области, россия

В воскресенье, 12 марта, в Хвалинском районе Саратовской области, россия, произошло масштабное ДТП с участием 20 автомобилей. Известно о 13 погибших, среди них трое детей.

Об этом сообщают росСМИ.

ДТП в россии

Известно, что в результате гололеда на федеральной трассе Р-228 произошло массовое столкновение грузовых и легковых автомобилей, всего 21 автомобиль. Погибли 13 человек, три из них — дети.

Пострадавших эвакуировали в больницу.

Напомним, 26 февраля в Новгородской области, россия на 504 километре трассы М-11 "Нева" 32 автомобиля попали в ДТП. Авария произошла из-за плохих погодных условий.

От столкновения автомобилей пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Одна женщина погибла до скорой помощи.