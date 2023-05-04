Под Петербургом российский ракетный комплекс "Искандер" попал в ДТП

Ракетный комплекс "Искандер" на дороге Санкт-Петербурга, попавший в ДТП. Фото: скриншот с видео

В четверг, 4 мая, российский ракетный комплекс "Искандер" врезался в отбойник на кольцевой дороге недалеко от Санкт-Петербурга. Он должен был принять участие в репетиции парада на 9 мая.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Военная техника двигалась колонной на репетицию военного парада по случаю так называемого "Дня победы", которая проходила в этот день в "культурной столице" России.

"Искандер" протаранил отбойник на КАД. Похоже, сегодняшняя репетиция парада рискует состояться без него", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Фонтанка SPB Online".

В сети начали появляться видео, на которых видно, как ракетный комплекс протаранил забор. На месте находились полицейские.

Напомним, 4 мая в России грузовик, перевозивший снаряды, врезался в цистерну с горючим. По данным прессы, водитель грузовика, в котором находились снаряды, не справился с управлением авто.

Кроме того, 20 апреля возле российского города Тулы на автотрассе во временно оккупированный Крым в районе села Прудное во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.