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Под Петербургом российский ракетный комплекс "Искандер" попал в ДТП

4 мая 2023 18:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Под Петербургом российский ракетный комплекс "Искандер" попал в ДТП
Ракетный комплекс "Искандер" на дороге Санкт-Петербурга, попавший в ДТП. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 4 мая, российский ракетный комплекс "Искандер" врезался в отбойник на кольцевой дороге недалеко от Санкт-Петербурга. Он должен был принять участие в репетиции парада на 9 мая.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Военная техника двигалась колонной на репетицию военного парада по случаю так называемого "Дня победы", которая проходила в этот день в "культурной столице" России.

"Искандер" протаранил отбойник на КАД. Похоже, сегодняшняя репетиция парада рискует состояться без него", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Фонтанка SPB Online".

В сети начали появляться видео, на которых видно, как ракетный комплекс протаранил забор. На месте находились полицейские.

Напомним, 4 мая в России грузовик, перевозивший снаряды, врезался в цистерну с горючим. По данным прессы, водитель грузовика, в котором находились снаряды, не справился с управлением авто.

Кроме того, 20 апреля возле российского города Тулы на автотрассе во временно оккупированный Крым в районе села Прудное во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.

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