Підозрюваного у стрілянині в штаті Мен у США знайдено мертвим, — CNN

Поліція США. Фото: google.com

Роберта Карда, що вчинив масову стрілянину у США, знайшли поблизу центру перероблення сміття. 40-річний чоловік помер від вогнепального поранення в голову.

Про це пише CNN.

Читайте також:

Підозрюваного у стрілянині знайшли мертвим

"Підозрюваний у стрілянині в середу ввечері був знайдений, він помер", — йдеться у повідомленні поліції.

Видання з посиланням на власні джерела пише, що Кард помер від вогнепального поранення в голову, яке він, очевидно, завдав собі сам.

Відомо, що Кард був знайдений в лісі поблизу Лісбона, що знаходиться приблизно у восьми милях від Льюїстона. Його виявили в районі центру перероблення відходів, з якого його нещодавно звільнили.

Карда оголосила в розшук поліція після стрілянини увечері 25 жовтня.

Знімок з камер спостереження. Фото: Facebook/Lewiston Maine Police

Знімок з камер спостереження. Фото: Facebook/Lewiston Maine Police

Знімок з камер спостереження. Фото: Facebook/Lewiston Maine Police

Нагадаємо, що увечері 25 жовтня військовий резервіст, який втік з армії США та останні місяці провів у психіатричній лікарні, вчинив масову стрілянину, скоївши напад на боулінг і бар у місті Льюїстон. Внаслідок інциденту загинули 18 людей, ще 13 поранені.