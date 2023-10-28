Підозрюваного у стрілянині в штаті Мен у США знайдено мертвим, — CNN
Роберта Карда, що вчинив масову стрілянину у США, знайшли поблизу центру перероблення сміття. 40-річний чоловік помер від вогнепального поранення в голову.
Про це пише CNN.
Підозрюваного у стрілянині знайшли мертвим
"Підозрюваний у стрілянині в середу ввечері був знайдений, він помер", — йдеться у повідомленні поліції.
Видання з посиланням на власні джерела пише, що Кард помер від вогнепального поранення в голову, яке він, очевидно, завдав собі сам.
Відомо, що Кард був знайдений в лісі поблизу Лісбона, що знаходиться приблизно у восьми милях від Льюїстона. Його виявили в районі центру перероблення відходів, з якого його нещодавно звільнили.
Карда оголосила в розшук поліція після стрілянини увечері 25 жовтня.
Нагадаємо, що увечері 25 жовтня військовий резервіст, який втік з армії США та останні місяці провів у психіатричній лікарні, вчинив масову стрілянину, скоївши напад на боулінг і бар у місті Льюїстон. Внаслідок інциденту загинули 18 людей, ще 13 поранені.
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