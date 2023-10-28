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Підозрюваного у стрілянині в штаті Мен у США знайдено мертвим, — CNN

28 жовтня 2023 09:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Підозрюваного у стрілянині в штаті Мен у США знайдено мертвим, — CNN
Поліція США. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Роберта Карда, що вчинив масову стрілянину у США, знайшли поблизу центру перероблення сміття. 40-річний чоловік помер від вогнепального поранення в голову.

Про це пише CNN.

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Підозрюваного у стрілянині знайшли мертвим

"Підозрюваний у стрілянині в середу ввечері був знайдений, він помер", — йдеться у повідомленні поліції.

Видання з посиланням на власні джерела пише, що Кард помер від вогнепального поранення в голову, яке він, очевидно, завдав собі сам.

Відомо, що Кард був знайдений в лісі поблизу Лісбона, що знаходиться приблизно у восьми милях від Льюїстона. Його виявили в районі центру перероблення відходів, з якого його нещодавно звільнили.

Карда оголосила в розшук поліція після стрілянини увечері 25 жовтня.

стрілянина в США
Знімок з камер спостереження. Фото: Facebook/Lewiston Maine Police
стрілянина в США
Знімок з камер спостереження. Фото: Facebook/Lewiston Maine Police
стрілянина в США
Знімок з камер спостереження. Фото: Facebook/Lewiston Maine Police

Нагадаємо, що увечері 25 жовтня військовий резервіст, який втік з армії США та останні місяці провів у психіатричній лікарні, вчинив масову стрілянину, скоївши напад на боулінг і бар у місті Льюїстон. Внаслідок інциденту загинули 18 людей, ще 13 поранені. 

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