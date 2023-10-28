Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн в США найден мертвым, — CNN

Полиция в США. Фото: google.com

Роберта Карда, совершившего массовую стрельбу в США, нашли вблизи центра переработки мусора. 40-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения в голову.

Об этом пишет CNN.

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"Подозреваемый в стрельбе в среду вечером был найден, он умер", — говорится в сообщении полиции.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что Кард умер от огнестрельного ранения в голову, которое он, очевидно, нанес себе сам.

Известно, что Кард был найден в лесу близ Лисбона, находящегося примерно в восьми милях от Льюистона. Его обнаружили в районе центра переработки отходов, из которого его недавно уволили.

Карда объявила в розыск полиция после стрельбы вечером 25 октября.

Фото камеры наблюдения. Фото: Facebook/Lewiston Maine Police

Фото камеры наблюдения. Фото: Facebook/Lewiston Maine Police

Фото камеры наблюдения. Фото: Facebook/Lewiston Maine Police

Напомним, что вечером 25 октября военный резервист, сбежавший из армии США и последние месяцы проведший в психиатрической больнице, устроил массовую стрельбу, совершив нападение на боулинг и бар в городе Льюистон. В результате инцидента погибли 18 человек, еще 13 ранены.