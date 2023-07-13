Підсанкційний олігарх допомагає забезпечувати флот РФ важливими технологіями, — ЗМІ
Російський олігарх Володимир Лісін, який перебуває під санкціями Заходу, заробляє гроші на державних тендерах. Частина тендерів обслуговує потреби підприємств ВПК країни-агресора.
Про це повідомляють журналісти "Схем" (Радіо Свобода).
Сталь для російських тюрем
Як з’ясували журналісти видання, один із провідних російських виробників сталі, ПАО "НЛМК", який належить Володимиру Лісіну, регулярно постачав свою продукцію державним структурам РФ протягом 2022-2023 років.
Зокрема, відомо про вісім виграних компанією Лісіна тендерів.
Сім з них — це тендери на постачання анізотропної та нізотропної сталі для колонії №1 в Костромській області.
Усього виправний заклад купив сталі у компанії олігарха Лісіна на загальну суму 729 тисяч доларів США.
Продукція для ВПК
Восьмий тендер ПАО "НЛМК" — це постачання нержавіючої сталі на завод "Изумруд".
Цей завод є частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації.
Він, зокрема, виробляє радіолокаційні системи управління артилерією військово-морського флоту РФ.
Крім того, завод, який забезпечує сталлю підсанкційний російський олігарх Володимир Лісін, виробляє двигуни для безпілотників та системи скидання вибухівки з дронів.
Нагадаємо, що у червні ЗМІ писали про те, що російський олігарх Лісін перевів частину своїх статків до Абу-Дабі.