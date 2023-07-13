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Підсанкційний олігарх допомагає забезпечувати флот РФ важливими технологіями, — ЗМІ

13 липня 2023 11:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Підсанкційний олігарх допомагає забезпечувати флот РФ важливими технологіями, — ЗМІ
Російський бізнесмен Володимир Лісін. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російський олігарх Володимир Лісін, який перебуває під санкціями Заходу, заробляє гроші на державних тендерах. Частина тендерів обслуговує потреби підприємств ВПК країни-агресора.

Про це повідомляють журналісти "Схем" (Радіо Свобода).

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Сталь для російських тюрем

Як з’ясували журналісти видання, один із провідних російських виробників сталі, ПАО "НЛМК", який належить Володимиру Лісіну, регулярно постачав свою продукцію державним структурам РФ протягом 2022-2023 років.

Зокрема, відомо про вісім виграних компанією Лісіна тендерів.

Сім з них — це тендери на постачання анізотропної та нізотропної сталі для колонії №1 в Костромській області.

Усього виправний заклад купив сталі у компанії олігарха Лісіна на загальну суму 729 тисяч доларів США.

Продукція для ВПК

Восьмий тендер ПАО "НЛМК" — це постачання нержавіючої сталі на завод "Изумруд".

Тендер компанії Лісіна для компанії, яка працює на ВПК Росії
Тендер компанії Лісіна для компанії, яка працює на ВПК Росії
Фото: "Радіо Свобода"

Цей завод є частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Він, зокрема, виробляє радіолокаційні системи управління артилерією військово-морського флоту РФ.

Крім того, завод, який забезпечує сталлю підсанкційний російський олігарх Володимир Лісін, виробляє двигуни для безпілотників та системи скидання вибухівки з дронів.

Нагадаємо, що у червні ЗМІ писали про те, що російський олігарх Лісін перевів частину своїх статків до Абу-Дабі.

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