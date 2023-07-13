Подсанкционный олигарх помогает снабжать флот РФ важными технологиями, — СМИ

Российский бизнесмен Владимир Лисин. Фото: росСМИ

Находящийся под санкциями Запада российский олигарх Владимир Лисин зарабатывает деньги на государственных тендерах. Часть тендеров обслуживает нужды предприятий ВПК страны-агрессора.

Об этом сообщают журналисты "Схема" (Радио Свобода).

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Как выяснили журналисты издания, один из ведущих российских производителей стали, принадлежащий Владимиру Лисину ПАО "НЛМК", регулярно поставлял свою продукцию государственным структурам РФ в течение 2022-2023 годов.

В частности, известно о восьми выигранных компанией Лисина тендерах.

Семь из них — это тендеры на поставку анизотропной и низкотропной стали для колонии №1 в Костромской области.

Всего исправительное заведение купило стали у компании олигарха Лисина на общую сумму 729 тысяч долларов США.

Продукция для ВПК

Восьмой тендер ПАО "НЛМК" — это поставки нержавеющей стали на завод "Изумруд".

Тендер компании Лисина для компании, работающей на ВПК России

Фото: "Радио Свобода"

Этот завод является частью военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Он, в частности, производит радиолокационные системы управления артиллерией военно-морского флота РФ.

Кроме того, завод, обеспечивающий сталью подсанкционный российский олигарх Владимир Лисин, производит двигатели для беспилотников и системы сброса взрывчатки с дронов.

Напомним, что в июне СМИ писали о том, что российский олигарх Лисин перевел часть своего состояния в Абу-Даби.