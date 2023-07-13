Подсанкционный олигарх помогает снабжать флот РФ важными технологиями, — СМИ
Находящийся под санкциями Запада российский олигарх Владимир Лисин зарабатывает деньги на государственных тендерах. Часть тендеров обслуживает нужды предприятий ВПК страны-агрессора.
Об этом сообщают журналисты "Схема" (Радио Свобода).
Сталь для российских тюрем
Как выяснили журналисты издания, один из ведущих российских производителей стали, принадлежащий Владимиру Лисину ПАО "НЛМК", регулярно поставлял свою продукцию государственным структурам РФ в течение 2022-2023 годов.
В частности, известно о восьми выигранных компанией Лисина тендерах.
Семь из них — это тендеры на поставку анизотропной и низкотропной стали для колонии №1 в Костромской области.
Всего исправительное заведение купило стали у компании олигарха Лисина на общую сумму 729 тысяч долларов США.
Продукция для ВПК
Восьмой тендер ПАО "НЛМК" — это поставки нержавеющей стали на завод "Изумруд".
Этот завод является частью военно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Он, в частности, производит радиолокационные системы управления артиллерией военно-морского флота РФ.
Кроме того, завод, обеспечивающий сталью подсанкционный российский олигарх Владимир Лисин, производит двигатели для беспилотников и системы сброса взрывчатки с дронов.
Напомним, что в июне СМИ писали о том, что российский олигарх Лисин перевел часть своего состояния в Абу-Даби.