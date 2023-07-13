Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Подсанкционный олигарх помогает снабжать флот РФ важными технологиями, — СМИ arrow

Подсанкционный олигарх помогает снабжать флот РФ важными технологиями, — СМИ

13 июля 2023 11:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Подсанкционный олигарх помогает снабжать флот РФ важными технологиями, — СМИ
Российский бизнесмен Владимир Лисин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Находящийся под санкциями Запада российский олигарх Владимир Лисин зарабатывает деньги на государственных тендерах. Часть тендеров обслуживает нужды предприятий ВПК страны-агрессора.

Об этом сообщают журналисты "Схема" (Радио Свобода).

Читайте также:

Сталь для российских тюрем

Как выяснили журналисты издания, один из ведущих российских производителей стали, принадлежащий Владимиру Лисину ПАО "НЛМК", регулярно поставлял свою продукцию государственным структурам РФ в течение 2022-2023 годов.

В частности, известно о восьми выигранных компанией Лисина тендерах.

Семь из них — это тендеры на поставку анизотропной и низкотропной стали для колонии №1 в Костромской области.

Всего исправительное заведение купило стали у компании олигарха Лисина на общую сумму 729 тысяч долларов США.

Продукция для ВПК

Восьмой тендер ПАО "НЛМК" — это поставки нержавеющей стали на завод "Изумруд".

Тендер компании Лисина для компании, работающей на ВПК России
Тендер компании Лисина для компании, работающей на ВПК России
Фото: "Радио Свобода"

Этот завод является частью военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Он, в частности, производит радиолокационные системы управления артиллерией военно-морского флота РФ.

Кроме того, завод, обеспечивающий сталью подсанкционный российский олигарх Владимир Лисин, производит двигатели для беспилотников и системы сброса взрывчатки с дронов.

Напомним, что в июне СМИ писали о том, что российский олигарх Лисин перевел часть своего состояния в Абу-Даби.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз