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Підсанкційний угорський банк оголосив, що "переїжджає" до Росії

19 квітня 2023 18:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Підсанкційний угорський банк оголосив, що "переїжджає" до Росії
Штаб-квартира International Investment Bank у Будапешті. Фото: iib.int
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міжнародний інвестиційний банк (International Investment Bank), який пов'язаний із Росією і потрапив під санкції США, переносить свою штаб-квартиру з Угорщини до РФ. У банку також заявили про припинення роботи на території Європейського Союзу. 

Про це йдеться на сайті фінустанови.

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Заява банку

"У зв'язку з санкціями США та внесенням Міжнародного інвестиційного банку до переліку US OFAC SDN, Банк в цей час позбавлений можливості проведення фінансових операцій", — зазначено в повідомленні.

Оскільки після застосування американських санкцій Угорщина ухвалила рішення припинити свою участь у банку, то немає підстав для подальшої роботи фінустанови у цій країні та Євросоюзі.

Також банк почав перенесення операцій та функцій штаб-квартири з Угорщини до РФ і пропонує угорському уряду розпочати денонсацію угоди про місцеперебування ІІВ в Угорщині, яка була укладена 5 лютого 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно США наклали санкції на створений Росією банк у Будапешті, який діяв з дозволу та за участю угорського уряду. 

До слова, 11 квітня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто побував з візитом у Москві. Під час візиту він обговорював питання постачання газу, нафти та ядерного палива.

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