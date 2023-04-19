Підсанкційний угорський банк оголосив, що "переїжджає" до Росії

Штаб-квартира International Investment Bank у Будапешті. Фото: iib.int

Міжнародний інвестиційний банк (International Investment Bank), який пов'язаний із Росією і потрапив під санкції США, переносить свою штаб-квартиру з Угорщини до РФ. У банку також заявили про припинення роботи на території Європейського Союзу.

Про це йдеться на сайті фінустанови.

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Заява банку

"У зв'язку з санкціями США та внесенням Міжнародного інвестиційного банку до переліку US OFAC SDN, Банк в цей час позбавлений можливості проведення фінансових операцій", — зазначено в повідомленні.

Оскільки після застосування американських санкцій Угорщина ухвалила рішення припинити свою участь у банку, то немає підстав для подальшої роботи фінустанови у цій країні та Євросоюзі.

Також банк почав перенесення операцій та функцій штаб-квартири з Угорщини до РФ і пропонує угорському уряду розпочати денонсацію угоди про місцеперебування ІІВ в Угорщині, яка була укладена 5 лютого 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно США наклали санкції на створений Росією банк у Будапешті, який діяв з дозволу та за участю угорського уряду.

До слова, 11 квітня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто побував з візитом у Москві. Під час візиту він обговорював питання постачання газу, нафти та ядерного палива.