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Подсанкционный венгерский банк объявил, что "переезжает" в Россию

19 апреля 2023 18:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Подсанкционный венгерский банк объявил, что "переезжает" в Россию
Штаб-квартира International Investment Bank в Будапеште. Фото: iib.int
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Международный инвестиционный банк (International Investment Bank), связанный с Россией и попавший под санкции США, переносит свою штаб-квартиру из Венгрии в РФ. В банке также заявили о прекращении работы на территории Европейского Союза.

Об этом говорится на сайте финучреждения.

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"В связи с санкциями США и внесением Международного инвестиционного банка в перечень US OFAC SDN, Банк в настоящее время лишен возможности проведения финансовых операций", — говорится в сообщении.

Поскольку после применения американских санкций Венгрия приняла решение прекратить свое участие в банке, нет оснований для дальнейшей работы финучреждения в этой стране и Евросоюзе.

Также банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в РФ и предлагает венгерскому правительству начать денонсацию соглашения о местонахождении Банка в Венгрии, которое было заключено 5 февраля 2019 года.

Напомним, недавно США наложили санкции на созданный Россией банк в Будапеште, действовавший с разрешения и с участием венгерского правительства.

К слову, 11 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто побывал с визитом в Москве. В ходе визита он обсуждал вопросы поставки газа, нефти и ядерного топлива.

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