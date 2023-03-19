Пєсков заявив, що путін дасть доручення розібратися з проблемами жителів Маріуполя
У кремлі стверджують, що президент рф володимир путін здійснив поїздку до захопленого Маріуполя, де "оглянув низку об’єктів міста та поспілкувався із місцевими жителями". Після цього він "дасть доручення розібратися з проблемами, про які розповіли йому жителі міста".
Про це заявив речник президент рф Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.
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"Під час спілкування з президентом жителі Маріуполя ставили питання, пов'язані із затримкою виплат зарплат, оформлення російського громадянства та оформлення російських паспортів. Президент дасть доручення розібратися із ситуацією", — сказав Пєсков.
Речник путіна також додав, що його поїздка на командний пункт спеціальної військової операції у Ростові-на-Дону заздалегідь не готувалася, щоб нібито перевірити роботу пункту у звичайному режимі.
Нагадаємо, 18 березня російські пропагандисти стверджували, що володимир путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів — одразу після оприлюднення Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.
Згодом кремль повідомив, що путін нібито приїхав до окупованого Маріуполя, де оглянув берегову лінію міста в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця Маріуполя.
Після цього російські пропагандисти заявлили, що президент рф володимир путін після відвідування окупованих Криму та Маріуполя нібито провів нараду в "командному пункті" війни в Ростові-на-Дону.