Песков заявил, что путин даст поручение разобраться с проблемами жителей Мариуполя

Дмитрий Песков

В кремле утверждают, что президент россии владимир путин совершил поездку в захваченный Мариуполь, где "осмотрел ряд объектов города и пообщался с местными жителями". После этого он "даст поручение разобраться с проблемами, о которых ему рассказали жители города".

Об этом заявил спикер президент россии Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

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"В ходе общения с президентом жители Мариуполя задавали вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручение разобраться с ситуацией", — сказал Песков.

Спикер путина также добавил, что его поездка на командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, чтобы якобы проверить работу пункта в обычном режиме.

Напомним, 18 марта российские пропагандисты утверждали, что владимир путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров — сразу после обнародования Международным уголовным судом ордера на его арест.

Впоследствии кремль сообщил, что путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь, где осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места Мариуполя.

После этого российские пропагандисты заявили, что президент россии владимир путин после посещения оккупированных Крыма и Мариуполя якобы провел совещание в "командном пункте" войны в Ростове-на-Дону.