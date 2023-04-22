Після десятиліть таємниць: вчені дізналися як працює календар мая

Календар мая. Фото: Pixabay/JuanMarcelFrancia

Вчені досягли значних успіхів у розшифровці стародавнього календаря мая, над яким століттями працюють дослідники. Згідно з нещодавнім звітом, вчені використали поєднання археологічних польових робіт, стародавніх текстів та сучасних технологій, щоб зрозуміти складнощі цієї календарної системи.

Про це повідомляє NNews.

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Таємниці календаря мая

Як відомо, приблизно 3 2000 року до н.е цивілізація мая процвітала в Центральній Америці до приходу іспанців у XVI столітті. Вона відома своїми передовими знаннями в астрономії та математиці, адже саме мая розробили складну календарну систему, яка відстежувала рух сонця, місяця і планет.

Після десятиліть досліджень календаря з його складними переплетеними циклами часу та заплутаними ієрогліфами вчені вважають, що нарешті розгадали цей код. Завдяки використанню алгоритму машинного навчання для аналізу написів, а також даних із попередніх досліджень науковців, вчені дійшли висновку, що календарна система мая повторюється в безперервному циклі. Це підозрювали й раніше, однак не розуміли до кінця, оскільки цикли в календарі накладаються та переплітаються в складний спосіб.

Прорив у дослідженні календаря мая

Вчені сподіваються, що їхнє відкриття призведе до кращого розуміння культури та суспільства мая, а також дасть уявлення про джерела хронометражу й астрономії в інших стародавніх цивілізаціях.

Крім того, завдяки поєднанню інноваційних методів та співпраці між науковцями, вчені пролили світло на стародавню цивілізацію, яка все ще оповита багатьма загадками. Успіх учених відкриває нові шляхи дослідження та розуміння багатої історії мая та їхнього внеску в науку і культуру.

Нагадаємо, що археологи провели розкопки та знайшли у культовому місці майя Чичен-Іца в південній частині Мексики унікальну річ. Під час археологічних розкопок дослідники знайшли кам’яний диск, який використовувався у давні часи під час гри з м’ячом.