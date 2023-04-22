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После десятилетий тайн: ученые узнали как работает календарь мая

22 апреля 2023 01:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
После десятилетий тайн: ученые узнали как работает календарь мая
Календарь моя. Фото: Pixabay/JuanMarcelFrancia
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые добились значительных успехов в расшифровке древнего календаря мая, над которым столетиями работают исследователи. Согласно недавнему отчету, ученые использовали сочетание археологических полевых работ, древних текстов и современных технологий, чтобы понять сложности этой календарной системы.

Об этом сообщает NNews.

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Тайны календаря мая

Как известно, примерно з 2000 г. до н.э. цивилизация мая процветала в Центральной Америке до прихода испанцев в XVI веке. Она известна своими передовыми знаниями в астрономии и математике, ведь именно мая разработала сложную календарную систему, которая отслеживала движение солнца, луны и планет.

После десятилетий исследований календаря с его сложными переплетенными циклами времени и запутанными иероглифами ученые считают, что наконец-то разгадали этот код. Благодаря использованию алгоритма машинного обучения для анализа надписей, а также данных предварительных исследований ученых, ученые пришли к выводу, что календарная система мая повторяется в непрерывном цикле. Это подозревали и раньше, однако не понимали до конца, поскольку циклы в календаре накладываются и переплетаются сложным способом.

Прорыв в исследовании календаря мая

Ученые надеются, что их открытие приведет к лучшему пониманию культуры и общества мая, а также даст представление об источниках хронометража и астрономии в других древних цивилизациях.

Кроме того, благодаря сочетанию инновационных методов и сотрудничества между учеными, исследователи пролили свет на древнюю цивилизацию, все еще окутанную многими загадками. Успех ученых открывает новые пути исследования и понимания богатой истории мая и их вклада в науку и культуру.

Напомним, что археологи провели раскопки и нашли в культовом месте майя Чичен-Ица в южной части Мексики уникальную вещь. Во время археологических раскопок исследователи обнаружили каменный диск, который использовался в давние времена во время игры с мячом.

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