В Мексике археологи откопали каменный диск, которым играла цивилизация майя

Археологические раскопки. Фото: National Geographic

Археологи провели раскопки и обнаружили в культовом месте майя Чичен-Ица в южной части Мексики уникальную вещь. Во время археологических раскопок исследователи обнаружили каменный диск, который использовался в давние времена во время игры с мячом.

Об этом сообщают в Национальном институте антропологии и истории в Facebook.

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Исследователи утверждают, что в те времена играли в так называемую pelota, то есть мяч – вид спорта, игравший очень важную роль в политической и социальной жизни племени майя. Археологи считают, что каменный диск – это мяч, в который играли еще 1100 лет назад.

На этом диске были изображены две фигуры в традиционной форме, вокруг которых нанесена полоса иероглифического текста. Прочитав надпись на диске, исследователи увидели ссылание на дату календаря цивилизации майя, которая была нанесена в 894 году нашей эры.

Каменный диск по диаметру составляет 32,5 сантиметра, а его вес составляет 40 килограммов. Ученые нашли его в комплексе "Красочный дом", который назвали так в честь интерьеров, выкрашенных в красный цвет. Там же нашли и собственный двор для игры.

Археологи взглянули на дату в надписи, сделав вывод, что диск, вероятно, относится к классическому или раннему постклассическому периоду цивилизации.

По словам археолога Сантьяго Альберто Собрино Фернандеса, одна из фигур, нанесенных на диске, одета в головной убор с перьями и поясом с цветком, вероятно, с водяной лилией. Рядом с лицом нанесен сувей, который можно интерпретировать как дыхание или речь. Противник его одет в защитную одежду и "змеиный тюрбан".

Также исследователи пока не знают, кем были участники команд в игре и с каким счетом закончился этот матч. Но археологи будут изучать каменный диск, чтобы разобраться в этом вопросе.

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