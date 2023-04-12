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1100-річний м'яч: у Мексиці археологи відкопали унікальну річ часів майя

12 квітня 2023 17:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У Мексиці археологи відкопали кам'яний диск, яким грала цивілізація майя
Археологічні розкопки. Фото: National Geographic
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Археологи провели розкопки та знайшли у культовому місці майя Чичен-Іца в південній частині Мексики унікальну річ. Під час археологічних розкопок дослідники знайшли кам’яний диск, який використовувався у давні часи під час гри з м’ячом.

Про це повідомляють у Національному інституті антропології та історії у Facebook.

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Дослідники стверджують, що у ті часи грали у так звану pelota, тобто, м’яч – вид спорту, які грав дуже важливу роль у політичному та соціальному житті племені майя. Археологи вважають, що кам’яний диск – це м’яч, у який грали ще 1100 років тому.

На цьому диску булі зображені дві фігури у традиційній для гри формі, навколо яких нанесена смуга ієрогліфічного тексту. Прочитавши напис на диску, дослідники побачили там посилання на дату календаря цивілізації майя, яка була нанесена у 894 році нашої ери.

Каменный диск цивилизации майя

Кам’яний диск за діаметром складає 32,5 сантиметри, а його вага становить 40 кілограмів. Вчені знайшли його у комплексі "Барвистий дім", який назвали так на честь інтер’єрів, пофарбованих у червоний колір. Там же знайшли й власне подвір’я для гри.

Археологи поглянули на дату у написі, зробивши висновок, що диск, ймовірно, відноситься до класичного або раннього посткласичного періоду цивілізації.

За словами археолога Сантьяго Альберто Собріно Фернандеса, одна з фігур, що нанесена на диску, одягнена у головний убір з пір’ям та поясом з квіткою, ймовірно, з водяною лілеєю. Поруч з обличчям нанесений сувій, що можна інтерпретувати як дихання чи мовлення. Противник його одягнений у захисний одяг та "зміїний тюрбан".

Також дослідники не знають поки, ким були учасники команд у грі та з яким рахунком закінчився цей матч. Але археологи вивчатимуть кам’яний диск, щоб розібратися у цьому питанні.

Нагадаємо, ми писали, що у Китаї археологи знайшли скелети двох закоханих, що були в обіймах.

Раніше ми розповідали, що в США археологи знайшли череп доісторичного хижака.

Також ми повідомляли, що в Єрусалимі знайшли свинцеву труну з дівчиною, що була одягнена у золоті прикраси.

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