Археологи знайшли труну з дівчиною всередині – вчені помітили золоті прикраси на ній

Археологи відкопали свинцеву труну з дівчиною в золотих прикрасах.

Археологи знайшли свинцеву труну під час розкопок на горі Скопус в Єрусалимі. Дослідники стверджують, що у цій труні, що вони знайшли на горі в північно-східній частині Єрусалиму, знаходилася дівчина, на якій були одягнуті різні предмети.

Про це повідомляє портал "Arkeo News"

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Археологи провели розкопки під керівництвом археолога на ім’я Яель Адлер з відділу давнин Ізраїлю. Вчені вперше представлять цю знахідку на 48-му археологічному конгресі, що був створений Управлінням давнин Ізраїлю та іншими асоціаціями.

Дослідники вважають, що ця знахідка відноситься до тих часів, коли у 70 році нашої ери була осада Єрусалиму, який був майже повністю знищений. Тоді було створене нове місто Адріана, де язичницькі римські божества Юпітер та інші отримували особливий статус.

До речі, тоді єврейське населення не мало можливості входити до Єрусалиму з тієї причини, що там знаходилися римські легіонери.

Вчені кажуть, що дівчину в свинцевій труні захоронили разом із золотими прикрасами. На ній були сережки, шпилька, кулон та буси, що були зроблені з золота, намиста з сердоліка та скляна намистина.

Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority pic.twitter.com/fFonclooKC — Osip Agr (@AgrOsip7903) April 9, 2023

Дослідники вважають, що приблизно 1800 років тому молоді дівчини хотіли захистити себе від наврочення, саме тому вони одягали такі золоті прикраси.

"Це дуже людська ситуація, і всі можуть ідентифікувати себе з необхідністю захищати своє потомство, незалежно від культури або періоду", – стверджують дослідники.

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