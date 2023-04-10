Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Вся у золоті: в Єрусалимі знайшли свинцеву труну з дівчиною arrow

Вся у золоті: в Єрусалимі знайшли свинцеву труну з дівчиною

10 квітня 2023 16:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Археологи знайшли труну з дівчиною всередині – вчені помітили золоті прикраси на ній
Археологи відкопали свинцеву труну з дівчиною в золотих прикрасах.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Археологи знайшли свинцеву труну під час розкопок на горі Скопус в Єрусалимі. Дослідники стверджують, що у цій труні, що вони знайшли на горі в північно-східній частині Єрусалиму, знаходилася дівчина, на якій були одягнуті різні предмети.

Про це повідомляє портал "Arkeo News"

Читайте також:

Археологи провели розкопки під керівництвом археолога на ім’я Яель Адлер з відділу давнин Ізраїлю. Вчені вперше представлять цю знахідку на 48-му археологічному конгресі, що був створений Управлінням давнин Ізраїлю та іншими асоціаціями.

Дослідники вважають, що ця знахідка відноситься до тих часів, коли у 70 році нашої ери була осада Єрусалиму, який був майже повністю знищений. Тоді було створене нове місто Адріана, де язичницькі римські божества Юпітер та інші отримували особливий статус.

Археологи знайшли труну з дівчиною у прикрасах

До речі, тоді єврейське населення не мало можливості входити до Єрусалиму з тієї причини, що там знаходилися римські легіонери.

Вчені кажуть, що дівчину в свинцевій труні захоронили разом із золотими прикрасами. На ній були сережки, шпилька, кулон та буси, що були зроблені з золота, намиста з сердоліка та скляна намистина.

Дослідники вважають, що приблизно 1800 років тому молоді дівчини хотіли захистити себе від наврочення, саме тому вони одягали такі золоті прикраси.

"Це дуже людська ситуація, і всі можуть ідентифікувати себе з необхідністю захищати своє потомство, незалежно від культури або періоду", – стверджують дослідники.

Нагадаємо, ми писали, що команда археологів з’ясувала, які наркотики використовували наші предки в давні часи.

Раніше ми розповідали, що вчені з’ясували, як виглядав єгиптянин майже 35 тисяч років тому.

Також ми повідомляли, що у Китаї знайшли ритуальну сокиру, вік якої складає 4500 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB