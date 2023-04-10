Археологи нашли гроб с девушкой внутри – ученые заметили золотые украшения на ней

Вся в золоте: в Иерусалиме нашли свинцовый гроб с девушкой
Археологи нашли свинцовый гроб во время раскопок на горе Скопус в Иерусалиме. Исследователи утверждают, что в этом гробу, который они нашли на горе в северо-восточной части Иерусалима, находилась девушка, на которой были одеты разные предметы.
Об этом сообщает портал "Arkeo News"
Археологи провели раскопки под руководством археолога по имени Яэль Адлер из отдела древностей Израиля. Ученые впервые представят эту находку на 48-м археологическом конгрессе, созданном Управлением древностей Израиля и другими ассоциациями.
Исследователи считают, что эта находка относится к тем временам, когда в 70 году нашей эры была осадка Иерусалима, почти полностью уничтоженного. Тогда был создан новый город Адриана, где языческие римские божества Юпитер и другие получали особый статус.
Кстати, тогда еврейское население не имело возможности входить в Иерусалим по той причине, что там находились римские легионеры.
Ученые говорят, что девушку в свинцовом гробу похоронили вместе с золотыми украшениями. На ней были серьги, шпилька, кулон и бусы, сделанные из золота, бусы из сердолика и стеклянная бусина.
Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority pic.twitter.com/fFonclooKC— Osip Agr (@AgrOsip7903) April 9, 2023
Исследователи считают, что примерно 1800 лет назад молодые девушки хотели оградить себя от сглаза, именно поэтому они одевали такие золотые украшения.
"Это очень человеческая ситуация, и все могут идентифицировать себя с необходимостью защищать свое потомство независимо от культуры или периода", – утверждают исследователи.
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