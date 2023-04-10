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Вся в золоте: в Иерусалиме нашли свинцовый гроб с девушкой

10 апреля 2023 16:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Археологи нашли гроб с девушкой внутри – ученые заметили золотые украшения на ней
Археологи откопали свинцовый гроб с девушкой в золотых украшениях.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Археологи нашли свинцовый гроб во время раскопок на горе Скопус в Иерусалиме. Исследователи утверждают, что в этом гробу, который они нашли на горе в северо-восточной части Иерусалима, находилась девушка, на которой были одеты разные предметы.

Об этом сообщает портал "Arkeo News"

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Археологи провели раскопки под руководством археолога по имени Яэль Адлер из отдела древностей Израиля. Ученые впервые представят эту находку на 48-м археологическом конгрессе, созданном Управлением древностей Израиля и другими ассоциациями.

Исследователи считают, что эта находка относится к тем временам, когда в 70 году нашей эры была осадка Иерусалима, почти полностью уничтоженного. Тогда был создан новый город Адриана, где языческие римские божества Юпитер и другие получали особый статус.

Археологи нашли гроб с девушкой в украшениях

Кстати, тогда еврейское население не имело возможности входить в Иерусалим по той причине, что там находились римские легионеры.

Ученые говорят, что девушку в свинцовом гробу похоронили вместе с золотыми украшениями. На ней были серьги, шпилька, кулон и бусы, сделанные из золота, бусы из сердолика и стеклянная бусина.

Исследователи считают, что примерно 1800 лет назад молодые девушки хотели оградить себя от сглаза, именно поэтому они одевали такие золотые украшения.

"Это очень человеческая ситуация, и все могут идентифицировать себя с необходимостью защищать свое потомство независимо от культуры или периода", – утверждают исследователи.

Напомним, мы писали, что команда археологов выяснила, какие наркотики использовали наши предки в давние времена.

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