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У Китаї знайшли ритуальну сокиру віком 4500 років

6 квітня 2023 05:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Китаї знайшли ритуальну сокиру
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У китайському місті Усі провінції Цзянсу археологи знайшли ритуальну зброю віком 4 500 років. Це перше найбільш вагоме відкриття цього регіону.

Про це повідомляє Heritage Daily.

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Артефакт є ритуальною зброєю у формі сокири періоду культури Лянчжу, однієї з найрозвиненіших неолітичних культур Китаю, що виникла приблизно в 3300 році до нашої ери.

Лю Баошань, голова Інституту культурних реліквій і археології Усі, сказав, що візерунки на сокирі були зроблені набагато твердішим кам’яним інструментом і це перший приклад кам’яної сокири з візерунком тигра, знайдений у регіоні.

Крім кам’яної сокири з гравіюваннями археологи знайшли 329 кам’яних знарядь на ділянці Дінген у місті Усі. 

Нагадаємо, американські прикордонники вилучили три стародавні мечі і сокиру, датовану третім тисячоліттям до нашої ери, які намагалися бути переправленими через територію рф до США. Ці артефакти належали Україні та їх повернули на батьківщину.

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