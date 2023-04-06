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В Китае нашли ритуальный топор, которому 4500 лет

6 апреля 2023 05:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Китае нашли ритуальный топор
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В китайском городе Уси провинции Цзянсу археологи обнаружили ритуальное оружие в возрасте 4 500 лет. Это первое наиболее веское открытие этого региона.

Об этом сообщает Heritage Daily.

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Артефакт является ритуальным оружием в форме топора периода культуры Лянчжу, одной из самых развитых неолитических культур Китая, возникшего примерно в 3300 году до нашей эры.

Лю Баошань, глава Института культурных реликвий и археологии Уси, сказал, что узоры на топоре были сделаны гораздо более жестким каменным инструментом.  И это первый пример каменного топора с узором тигра, найденный в регионе.

Кроме каменного топора с гравировками археологи обнаружили 329 каменных орудий на участке Динген.

Напомним, американские пограничники изъяли три древних меча и топор, датированный третьим тысячелетием до нашей эры, которые пытались быть переправленными через территорию россии в США. Эти артефакты принадлежали Украине и вернули на родину.

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