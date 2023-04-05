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Столтенберг заявив, що Китай зробить історичну помилку, якщо допоможе росії зброєю

5 квітня 2023 23:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єнс Столтенберг
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 5 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Китай не надавати рф летальну військову допомогу. За його словами, цей крок стане для Пекіна "історичною помилкою".

Про це Столтенберг сказав на пресконференції в Брюсселі, передає "Європейська правда".

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Генсек наголосив, що Китай не засуджує російську агресію. За його словами, Пекін підтримує пропаганду та економіку рф, а також співпрацює у військовій сфері в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Члени Альянсу чітко заявили, що будь-яке надання Китаєм летальної допомоги росії було б історичною помилкою з глибокими наслідками", — наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що наразі немає жодних доказів щодо факту передачі китайської летальної допомоги для рф.

"Але ми дуже уважно стежимо за цим. І ми також дуже чітко заявляємо, що це буде великою помилкою", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. Український лідер зазначив, що за час повномасштабного вторгнення не мав контактів із Сі Цзіньпіном. 

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає країни-члени Альянсу виділяти 500 мільйонів євро на рік для надання допомоги Україні. Ця пропозиція включає збільшення внесків до фонду комплексного пакету допомоги Україні, який використовуватиметься для надання короткострокової допомоги, такої як паливо, захисне спорядження та засоби протидії безпілотникам.

Додамо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Китай про можливість надання росії летальної допомоги у веденні конфлікту в Україні. Він заявив, що мають ознаки того, що росія звернулася до Китаю з цим проханням.

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