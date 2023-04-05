Столтенберг заявил, что Китай совершит историческую ошибку, если поможет россии оружием

Йенс Столтенберг

Сегодня, 5 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай не предоставлять россии летальную военную помощь. По его словам, этот шаг станет для Пекина "исторической ошибкой".

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Европейская правда".

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Генсек подчеркнул, что Китай не осуждает российскую агрессию. По его словам, Пекин поддерживает пропаганду и экономику рф, а также сотрудничает в военной сфере в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Члены Альянса четко заявили, что любое предоставление Китаем летальной помощи россии было бы исторической ошибкой с глубокими последствиями", — подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что пока нет никаких доказательств факта передачи китайской летальной помощи для рф.

"Но мы очень внимательно следим за этим. И мы также очень ясно заявляем, что это будет большой ошибкой", — добавил Столтенберг.

Напомним, Президент Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. Украинский лидер отметил, что за время полномасштабного вторжения не имел контактов с Си Цзиньпином.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены Альянса выделять 500 миллионов евро в год для оказания помощи Украине. Данное предложение включает в себя увеличение вкладов в фонд комплексного пакета помощи Украине, который будет использоваться для оказания краткосрочной помощи, такой как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия беспилотникам.

Добавим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Китай о возможности предоставления россии летальной помощи в ведении конфликта в Украине. Он заявил, что имеют признаки того, что россия обратилась в Китай с этой просьбой.