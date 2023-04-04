Столтенберг закликає союзників виділяти Україні 500 млн євро на рік, — Bloomberg

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає країни-члени Альянсу виділяти 500 мільйонів євро на рік для надання допомоги Україні. Ця пропозиція включає збільшення внесків до фонду комплексного пакету допомоги Україні, який використовуватиметься для надання короткострокової допомоги, такої як паливо, захисне спорядження та засоби протидії безпілотникам.

Про це пише Bloomberg.

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Однак допомога не обмежується лише короткостроковими заходами, оскільки цей пакет також спрямований на надання довгострокової підтримки для модернізації збройних сил України та приведення їх у відповідність до стандартів оперативної сумісності НАТО.

Це також може допомогти союзникам забезпечити летальну підтримку, включаючи постачання сучасної зброї, оскільки багато союзників потребують заміни застарілої радянської зброї.

Пропозиція Єнса Столтенберга поки не має детального опрацювання, але він наполягає на необхідності підтримки України в умовах активної військової агресії росії.

Це може стати важливим кроком у зміцненні обороноздатності України та допомогти їй подолати виклики, пов'язані з воєнним конфліктом.

Нагадаємо, за словами Єнса Столтенберга, коли війна завершиться, країнам-членам НАТО потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію Росії.