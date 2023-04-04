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Столтенберг призывает союзников выделять Украине 500 млн евро в год, — Bloomberg

4 апреля 2023 10:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены Альянса выделять 500 миллионов евро в год для оказания помощи Украине. Это предложение включает увеличение взносов в фонд комплексного пакета помощи Украине, который будет использоваться для оказания краткосрочной помощи, такой как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия беспилотникам.

Об этом пишет Bloomberg.

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Однако помощь не ограничивается только краткосрочными мерами, так как этот пакет также направлен на предоставление долгосрочной поддержки для модернизации вооруженных сил Украины и приведения их в соответствие со стандартами оперативной совместимости НАТО. 

Это также может помочь союзникам обеспечить летальную поддержку, включая поставку современного оружия, поскольку многие союзники нуждаются в замене устаревшего советского оружия.

Предложение Йенса Столтенберга пока не имеет детальной проработки, но он настаивает на необходимости поддержки Украины в условиях активной военной агрессии россии. 

Это может стать важным шагом в укреплении обороноспособности Украины и помочь ей преодолеть вызовы, связанные с военным конфликтом.

Напомним, по словам Йенса Столтенберга, когда война завершится, странам-членам НАТО нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать предстоящую агрессию россии.

 

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