Столтенберг призывает союзников выделять Украине 500 млн евро в год, — Bloomberg
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены Альянса выделять 500 миллионов евро в год для оказания помощи Украине. Это предложение включает увеличение взносов в фонд комплексного пакета помощи Украине, который будет использоваться для оказания краткосрочной помощи, такой как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия беспилотникам.
Об этом пишет Bloomberg.
Помощь Украине
Однако помощь не ограничивается только краткосрочными мерами, так как этот пакет также направлен на предоставление долгосрочной поддержки для модернизации вооруженных сил Украины и приведения их в соответствие со стандартами оперативной совместимости НАТО.
Это также может помочь союзникам обеспечить летальную поддержку, включая поставку современного оружия, поскольку многие союзники нуждаются в замене устаревшего советского оружия.
Предложение Йенса Столтенберга пока не имеет детальной проработки, но он настаивает на необходимости поддержки Украины в условиях активной военной агрессии россии.
Это может стать важным шагом в укреплении обороноспособности Украины и помочь ей преодолеть вызовы, связанные с военным конфликтом.
Напомним, по словам Йенса Столтенберга, когда война завершится, странам-членам НАТО нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать предстоящую агрессию россии.