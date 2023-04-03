Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow После войны НАТО должно принять меры для сдерживания дальнейшей агрессии россии, — Столтенберг arrow

После войны НАТО должно принять меры для сдерживания дальнейшей агрессии россии, — Столтенберг

3 апреля 2023 16:17
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Йенс Столтенберг заявил, что после окончания войны необходимо будет продолжать поддерживать Украину
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Когда война завершится, странам-членам НАТО нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать предстоящую агрессию россии.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Читайте также:

Подробности

Йенс Столтенберг во время предминистерской пресс-конференции поднял вопрос поддержки Украины, в частности послевоенной помощи.

Генсек НАТО сказал, что неизвестно, когда закончится война, однако, когда это произойдет, нужно принять меры, чтобы Украина могла и дальше сдерживать российскую агрессию — история не должна повториться.

"Я приветствую мирный план президента Зеленского, который поддерживает принципы, лежащие в основе Устава ООН. Он обеспечивает основу для справедливого и устойчивого мира. Но нет никаких признаков того, что президент путин готовится к миру. Он готовится к новой войне", — сказал Столтенберг.

Также генсек Альянса добавил, что НАТО в своей решимости не будет останавливаться на достигнутом и будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО пройдет 4-5 марта в Брюсселе. В ходе этой встречи должно согласовать начало разработки многолетнего плана поддержки Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB