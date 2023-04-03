После войны НАТО должно принять меры для сдерживания дальнейшей агрессии россии, — Столтенберг

Йенс Столтенберг заявил, что после окончания войны необходимо будет продолжать поддерживать Украину

Мария Кагал Редактор международного отдела

Когда война завершится, странам-членам НАТО нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать предстоящую агрессию россии.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО.

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Йенс Столтенберг во время предминистерской пресс-конференции поднял вопрос поддержки Украины, в частности послевоенной помощи.

Генсек НАТО сказал, что неизвестно, когда закончится война, однако, когда это произойдет, нужно принять меры, чтобы Украина могла и дальше сдерживать российскую агрессию — история не должна повториться.

"Я приветствую мирный план президента Зеленского, который поддерживает принципы, лежащие в основе Устава ООН. Он обеспечивает основу для справедливого и устойчивого мира. Но нет никаких признаков того, что президент путин готовится к миру. Он готовится к новой войне", — сказал Столтенберг.

Также генсек Альянса добавил, что НАТО в своей решимости не будет останавливаться на достигнутом и будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО пройдет 4-5 марта в Брюсселе. В ходе этой встречи должно согласовать начало разработки многолетнего плана поддержки Украины.