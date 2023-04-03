Після війни НАТО має вжити заходів для стримування подальшої агресії росії, — Столтенберг

Єнс Столтенберг заявив, що після закінчення війни необхідно буде продовжувати підтримувати Україну

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Коли закінчиться війна, країнам-членам НАТО потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію росії.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

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Єнс Столтенберг під час передміністерської пресконференції підняв питання підтримки України, зокрема післявоєнної допомоги.

Генсек НАТО сказав, що невідомо, коли закінчиться війна, однак, коли це станеться, потрібно вжити заходів, щоб Україна могла і надалі стримувати російську агресію — історія не має повторитись.

"Я вітаю мирний план президента Зеленського, який підтримує принципи, що лежать в основі Статуту ООН. Він забезпечує основу для справедливого і сталого миру. Але немає жодних ознак того, що президент путін готується до миру. Він готується до нової війни", — сказав Столтенберг.

Також генсек Альянсу додав, що НАТО в своїй рішучості не зупинятиметься на досягнутому і підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО пройде 4-5 березня у Брюсселі. Під час цієї зустрічі мають погодити початок розробки багаторічного плану підтримки України.