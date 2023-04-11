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Жив у кінці Льодовикового періоду: в США знайшли череп доісторичного хижака

11 квітня 2023 14:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У США археологи знайшли череп шаблезубого тигра, що жив у кінці Льодовикового періоду
Археологи знайшли череп смілодона, що жив у кінці Льодовикового періоду.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

У південно-західній частині американської Айови дослідники знайшли череп доісторичного хижака. Вчені з’ясували, що смілодон, якого вони знайшли на південному заході США, жив на території Айови в кінці Льодовикового періоду.

Про це повідомляє портал "Heritage Daily"

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Варто зазначити, що смілодони – це рід шаблезубих котів, представники яких жили у Північній та Південній Америці у період з 2,5 мільйонів до десяти тисяч років тому. Ці істоти в природі звуться "шаблезубими тиграми", але науковці запевняють, що з тиграми в них немає ніякого зв’язку.

Череп, що знайшли вчені, належав самцю, вік якого становив два-три роки, а вага – приблизно 249 кілограмів.

Як стверджує професор археології Метью Хілл, знахідки цієї істоти розкидані на більшості території. За його словами, вчені зазвичай знаходять лише один зуб або кістку цієї тварини. Також вчений зазначив, що цей череп знаходиться майже в ідеальному стані.

Що відомо про цю тварину

Археологи стверджують, що цієї істоти не стало у кінці Льодовикового періоду, тобто, приблизно 13 тисяч років тому. Ці кішки є останніми зі свого роду, які існували до того, як піднялася температура планети. 

В ті часи у південно-західній частині Айови було багато дерев та трав’янистих просвітів.

Смилодон

Але дослідники не знають, як саме помер цей смілодон, однак, його зламаний зуб може допомогти вченим це з’ясувати. Вони думають, що тварина могла бути серйозно пораненою, коли скоювала напад на здобич, через що вона померла протягом декількох днів після цього поранення.

Нагадаємо, ми писали, що в Італії археологи знайшли мозаїку із зображенням дівчини з волоссям зі змій.

Раніше ми розповідали, що вчені з’ясували, ким була мати Леонардо да Вінчі.

Також ми повідомляли, що археологи знайшли скарб на скандинавському кораблі, що затонув у 15-му столітті.

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