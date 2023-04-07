Археологи відкопали Медузу з волоссям зі змій – моторошна знахідка

В Італії археологи знайшли мозаїку Медузи.

В Італії археологи виявили розкішну віллу тих часів, у якій жили давньоримські імператори, та знайшли там дві мозаїки. Під час дослідження вчені помітили на них зображення Медузи з грецького міфу, яка мала волосся зі змій та дуже сильний погляд, що міг робити з людей камінь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Live Science"

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Відомо, що археологи виявили мозаїки у круглій кімнаті на віллі Антонінів, яка так зветься тому, що була використана членами династії Антонінів. До слова, ця династія правила Римською імперією у період з 138 по 193 рік нашої ери.

Дослідники зазначають, що на обох мозаїках очі Медузи були направлені вдалину.

Також вчені стверджують, що команда виявила мозаїку Медузи у двох нішах, що були вирізані в круглій кімнаті на віллі. Одна з ніш знаходиться у північно-західній частині кімнати, а інша розташована у південно-східній частині.

Крім цього, у кімнаті ще було дві ніші, але інші частини мозаїки дослідники не знайшли там.

За словами дослідників, поки не зрозуміло, з якою метою династія використовувала дану кімнаті та чому в них знаходилися мозаїки Медузи, що були знайдені археологами. Але вчені зазначили, що у другому столітті голови Медуз були дуже поширеними як популярні частини декору в римському світі.

Також відомо, що не так давно співробітники Ізраїльського управління старожитності заявляли, що археологи знайшли гачок для риболовлі, що використовувався у найдавніший період та був зроблений з металу. За словами археологів, цим гачком в ті часи ловили акул.

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