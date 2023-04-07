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Взглядом превращала людей в камень: в Италии археологи обнаружили жуткую мозаику

7 апреля 2023 11:02
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Археологи откопали Медузу с волосами из змей – жуткая находка
В Италии археологи обнаружили мозаику Медузы.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В Италии археологи обнаружили роскошную виллу тех времен, в которой жили древнеримские императоры, и нашли там две мозаики. В ходе исследования ученые заметили на них изображение Медузы из греческого мифа, которая имела волосы из змей и очень сильный взгляд, который мог делать из людей камень.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Live Science"

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Известно, что археологи обнаружили мозаики в круглой комнате на вилле Антонинов, так называемой потому, что была использована членами династии Антонинов. К слову, эта династия правила Римской империей в период со 138 по 193 год нашей эры.

Археологические распопки в Италии

Исследователи отмечают, что на обоих мозаиках глаза Медузы были направлены вдаль.

Также ученые утверждают, что команда обнаружила мозаику Медузы в двух нишах, вырезанных в круглой комнате на вилле. Одна из ниш находится в северо-западной части комнаты, а другая расположена в юго-восточной части.

Кроме того, в комнате еще было две ниши, но другие части мозаики исследователи не нашли там.

Что нашли археологи во время раскопок виллы в Италии

По словам исследователей, пока не ясно, с какой целью династия использовала данную комнату и почему в них находились мозаики Медузы, найденные археологами. Но ученые отметили, что во втором веке головы Медуз были широко распространены как популярные части декора в римском мире.

Также известно, что недавно сотрудники Израильского управления древности заявляли, что археологи нашли крючок для рыбалки, который использовался в древнейший период и был сделан из металла. По словам археологов, этим крючком в те времена ловили акул.

Напомним, мы писали, что в Китае группа археологов нашла влюбленную пару, которая крепко обнималась.

Ранее мы рассказывали, что в Китае ученые обнаружили ритуальный топор, возраст которого составляет 4500 лет.

Также мы сообщали, что ученые нашли деликатес, пользовавшийся популярностью 170 тысяч лет назад.

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