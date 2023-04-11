В США археологи нашли череп саблезубого тигра, жившего в конце Ледникового периода

Археологи нашли череп смилодона, жившего в конце Ледникового периода.

В юго-западной части американской Айовы исследователи обнаружили череп доисторического хищника. Ученые выяснили, что смилодон, которого они нашли на юго-западе США, жил на территории Айовы в конце Ледникового периода.

Об этом сообщает портал "Heritage Daily"

Читайте также:

Стоит отметить, что смилодоны – это род саблезубых кошек, представители которых жили в Северной и Южной Америке в период с 2,5 миллиона до десяти тысяч лет назад. Эти существа в природе носят название "саблезубые тигры", но ученые уверяют, что с тиграми у них нет никакой связи.

Smilodon skull



Image Credit : Iowa State University pic.twitter.com/KVfrvvMsRL — Osip Agr (@AgrOsip7903) April 9, 2023

Череп, найденный учеными, принадлежал самцу, возраст которого составлял два-три года, а вес – примерно 249 килограмм.

Как утверждает профессор археологии Мэтью Хилл, находки этого существа разбросаны на большинстве территории. По его словам, ученые обычно обнаруживают только один зуб или кость этого животного. Также ученый отметил, что череп находится почти в идеальном состоянии.

Что известно об этом животном

Археологи утверждают, что этого существа не стало в конце Ледникового периода, то есть, примерно 13 тысяч лет назад. Эти кошки являются последними из своего рода, существовавшие до того, как поднялась температура планеты.

В те времена в юго-западной части Айовы было много деревьев и травянистых проемов.

Но исследователи не знают, как именно умер этот смилодон, однако, его сломанный зуб может помочь ученым это выяснить. Они думают, что животное могло быть серьезно ранено, когда нападало на добычу, из-за чего оно умерло в течение нескольких дней после этого ранения.

Напомним, мы писали, что в Италии археологи обнаружили мозаику с изображением девушки с волосами из змей.

Ранее мы рассказывали, что ученые выяснили, кем была мать Леонардо да Винчи.

Также мы сообщали, что археологи нашли сокровище на затонувшем в 15-м веке скандинавском корабле.