Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Жил в конце Ледникового периода: в США нашли череп доисторического хищника arrow

Жил в конце Ледникового периода: в США нашли череп доисторического хищника

11 апреля 2023 14:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В США археологи нашли череп саблезубого тигра, жившего в конце Ледникового периода
Археологи нашли череп смилодона, жившего в конце Ледникового периода.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В юго-западной части американской Айовы исследователи обнаружили череп доисторического хищника. Ученые выяснили, что смилодон, которого они нашли на юго-западе США, жил на территории Айовы в конце Ледникового периода.

Об этом сообщает портал "Heritage Daily"

Читайте также:

Стоит отметить, что смилодоны – это род саблезубых кошек, представители которых жили в Северной и Южной Америке в период с 2,5 миллиона до десяти тысяч лет назад. Эти существа в природе носят название "саблезубые тигры", но ученые уверяют, что с тиграми у них нет никакой связи.

Череп, найденный учеными, принадлежал самцу, возраст которого составлял два-три года, а вес – примерно 249 килограмм.

Как утверждает профессор археологии Мэтью Хилл, находки этого существа разбросаны на большинстве территории. По его словам, ученые обычно обнаруживают только один зуб или кость этого животного. Также ученый отметил, что череп находится почти в идеальном состоянии.

Что известно об этом животном

Археологи утверждают, что этого существа не стало в конце Ледникового периода, то есть, примерно 13 тысяч лет назад. Эти кошки являются последними из своего рода, существовавшие до того, как поднялась температура планеты. 

В те времена в юго-западной части Айовы было много деревьев и травянистых проемов.

Смилодон

Но исследователи не знают, как именно умер этот смилодон, однако, его сломанный зуб может помочь ученым это выяснить. Они думают, что животное могло быть серьезно ранено, когда нападало на добычу, из-за чего оно умерло в течение нескольких дней после этого ранения.

Напомним, мы писали, что в Италии археологи обнаружили мозаику с изображением девушки с волосами из змей.

Ранее мы рассказывали, что ученые выяснили, кем была мать Леонардо да Винчи.

Также мы сообщали, что археологи нашли сокровище на затонувшем в 15-м веке скандинавском корабле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB