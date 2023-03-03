Після дронової атаки з аеродрому Єйська у невідомому напрямку зникли шість винищувачів
Після вибухів у Єйську з місцевого аеродрому зникли шість літаків. Куди ділися винищувачі Су-34, невідомо.
Про це повідомив в Twitter журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов.
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Зникнення винищувачів
Російський журналіст опублікував фотографії, які свідчать про те, що після вибухів у Єйську, які, імовірно, були наслідком атаки дронів, з аеродрому зникли шість бойових літаків.
На фото від 15 лютого на супутникових фото аеродрому видно 14 літаків. На знімках від 1 березня є уже вісім.
З аеродрому зникли винищувачі Су-34.
Куди вивезли літаки
Марк Крутов зазначив, що поки невідомо, куди саме перебазувались ці шість літаків.
Також журналіст наголосив, що на фото не видно якихось серйозних наслідків вибухів на аеродромі.
Нагадаємо, що увечері 28 лютого у росії в районі військового аеродрому "Єйськ", що в Краснодарському краю, пролунали вибухи.
Ще до появи офіційних коментарів про те, що сталось, місцеві мешканці почали писати, що це були ракети, а російські пропагандисти заявили про атаку безпілотників.
Фото: Марк Крутов, Pixabay