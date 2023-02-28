Голова Єйського району пояснив причину вибухів: є нюанс

Роман Бублик

Після вибухів в районі військового аеродрому "Єйськ", що в Краснодарському краю, голова Єйського району Роман Бублик повідомив про військово-тактичні навчання. Він зазначив, що потрібно зберігати спокій.

Про це Роман Бублик написав у своєму Telegram-каналі.

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"Шановні жителі Єйського району, нагадую, що на території Єйського району проводяться військово-тактичні навчання, про які ми писали раніше. Про все, що відбувається на території Єйського району, я вам завжди повідомляю, тому прошу не вестися на провокації,які поширюються в мережі", — написав Бублик.

Раніше він повідомляв, що з 1 лютого до 31 травня 2023 року на полігоні в Єйському районі проводитимуть тактичні навчання.

"На полігоні "Єйський" з 1 лютого до 31 травня 2023 р. проведуть тактичні навчання з бойовою стрільбою і застосуванням засобів ураження авіації", — писав Бублик.

Однак варто зазначити, що навчання були анонсовані на полігоні, але про вибухи повідомляють зі сторони аеродрому.

Нагадаємо, увечері 28 лютого у росії в районі військового аеродрому "Єйськ", що в Краснодарському краю, пролунали вибухи. Мешканці припускають, що обстріляти аеродром могли навіть ракетами.

Також ми писали, що 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", за 12 кілометрів від Мінська, вибухом було пошкоджено російський літак А-50. Офіційна причина досі невідома, проте, ймовірно, це була атака безпілотника.