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Глава Ейского района объяснил причину взрывов: есть нюанс

28 февраля 2023 22:20
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Глава Ейского района объяснил причину взрывов: есть нюанс
Роман Бублик
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

После взрывов в районе военного аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае глава Ейского района Роман Бублик сообщил о военно-тактических учениях. Он отметил, что нужно сохранять спокойствие.

Об этом Роман Бублик написал в своем Telegram-канале.

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"Уважаемые жители Ейского района, напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Обо всем, что происходит на территории Ейского района, я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети", — написал Бублик.

Ранее он сообщал, что с 1 февраля по 31 мая 2023 года на полигоне в Ейском районе будут проводить тактические учения.

"На полигоне "Ейский" с 1 февраля по 31 мая 2023 г. проведут тактические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации", — писал Бублик.

Однако следует отметить, что учения были анонсированы на полигоне, но о взрывах сообщают со стороны аэродрома.

Напомним, вечером 28 февраля в россии в районе военного аэродрома "Ейск", что в Краснодарском крае, раздались взрывы. Жители предполагают, что обстрелять аэродром могли даже ракетами.

Также мы писали, что 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", в 12 километрах от Минска, взрывом был поврежден российский самолет А-50. Официальная причина до сих пор не известна, однако, вероятно, это была атака беспилотника.

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