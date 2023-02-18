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Після російської агресії проти України генсек НАТО попередив світ про небезпеку Китаю

18 лютого 2023 21:19
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Мюнхенська конференція-2023: Генсек НАТО попередив світ про небезпеку Китаю
Єнс Столтенберг
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У контексті російської агресії проти України світ повинен проявляти більше уваги до загрози Китаю. Війна, що сьогодні триває у Європі, незабаром може статися Східній Азії. 

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час Мюнхенської конференції з безпеки. 

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Виклики з боку Китаю

Керівник військового альянсу прямо пов’язав війну росії проти України з Китаєм, натякаючи на занепокоєння щодо початку війни Пекіном проти Тайваню, на який Пекін все ще вважає своєю територією. 

"Те, що сьогодні відбувається в Європі, завтра може статися у Східній Азії", — наголосив він. 

Столтенберг підкреслив, що москва "хоче іншої Європи", тоді як Пекін "уважно стежить, щоб побачити ціну, яку платить росія — або винагороду, яку вона отримує за свою агресію".  

"Навіть якщо війна закінчиться завтра, наше середовище безпеки зміниться на довгострокову перспективу", — сказав він. 

Дискусія щодо китайської загрози

Зауваження Столтенберга прозвучали на тлі ширшої розмови між західними союзниками про те, як підійти до Китаю, оскільки він робить реваншистські військові погрози Тайваню. 

У той час як такі країни, як США, змушують союзників пильніше стежити за Пекіном і дистанціюватися від економіки Китаю, інші висловлюють обережність щодо перетворення Китаю на такого однозначного ворога.

Глава НАТО попередив, що західні союзники повинні діяти єдино як на військовому, так і на економічному фронтах. 

"Війна в Україні показала небезпеку надмірної залежності від авторитарних режимів. Ми не повинні робити такої ж помилки з Китаєм та іншими авторитарними режимами", – сказав він, закликавши Захід уникати своєї залежності від Китаю щодо сировини та експорту технологій. 

Зосереджуючись на зовнішніх супротивниках, Столтенберг також закликав союзників по НАТО уникати внутрішніх чвар.  

"Ми не повинні створювати нові бар’єри між вільною та відкритою економікою. Найважливішим уроком війни в Україні є те, що Північна Америка та Європа повинні стояти разом", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що незабаром КНР оприлюднить офіційну позицію щодо урегулювання війни в Україні. Китайська позиція щодо російсько-української війни полягає у необхідності почати мирні переговори.

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