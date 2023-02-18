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После российской агрессии против Украины генсек НАТО предупредил мир об опасности Китая

18 февраля 2023 21:19
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Мюнхенская конференция-2023: Генсек НАТО предупредил мир об опасности Китая
Йенс Столтенберг
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В контексте российской агрессии против Украины мир должен проявлять больше внимания к угрозе Китая. В настоящее время продолжающаяся в Европе война вскоре может произойти в Восточной Азии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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Вызовы со стороны Китая

Руководитель военного альянса напрямую связал войну россии против Украины с Китаем, намекая на беспокойство по поводу начала войны Пекином против Тайваня, на который Пекин все еще считает своей территорией.

"То, что сегодня происходит в Европе, завтра может произойти в Восточной Азии", — подчеркнул он.

Столтенберг подчеркнул, что москва "хочет другой Европы", тогда как Пекин "внимательно следит, чтобы увидеть цену, которую платит россия или вознаграждение, которое она получает за свою агрессию".

"Даже если война закончится завтра, наша среда безопасности изменится на долгосрочную перспективу", — сказал он.

Дискуссия по китайской угрозе

Замечания Столтенберга прозвучали на фоне более широкого разговора между западными союзниками о том, как подойти к Китаю, поскольку он совершает реваншистские военные угрозы Тайваню.

В то время как такие страны, как США, заставляют союзников пристальнее следить за Пекином и дистанцироваться от экономики Китая, другие выражают осторожность по поводу превращения Китая в такого однозначного врага.

Глава НАТО предупредил, что западные союзники должны действовать как на военном, так и на экономическом фронтах.

"Война в Украине показала опасность чрезмерной зависимости от авторитарных режимов. Мы не должны совершать такой же ошибки с Китаем и другими авторитарными режимами", – сказал он, призвав Запад избегать своей зависимости от Китая относительно сырья и экспорта технологий.

Сосредотачиваясь на внешних противниках, Столтенберг также призвал союзников по НАТО избегать внутренних распрей.

"Мы не должны создавать новые барьеры между свободной и открытой экономикой. Важнейшим уроком войны в Украине является то, что Северная Америка и Европа должны стоять вместе", — добавил Столтенберг.

Напомним, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что вскоре КНР обнародует официальную позицию по урегулированию войны в Украине. Китайская позиция по поводу российско-украинской войны заключается в необходимости начать мирные переговоры.

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