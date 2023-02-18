Мюнхенская конференция-2023: Генсек НАТО предупредил мир об опасности Китая

Йенс Столтенберг

В контексте российской агрессии против Украины мир должен проявлять больше внимания к угрозе Китая. В настоящее время продолжающаяся в Европе война вскоре может произойти в Восточной Азии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Вызовы со стороны Китая

Руководитель военного альянса напрямую связал войну россии против Украины с Китаем, намекая на беспокойство по поводу начала войны Пекином против Тайваня, на который Пекин все еще считает своей территорией.

"То, что сегодня происходит в Европе, завтра может произойти в Восточной Азии", — подчеркнул он.

Столтенберг подчеркнул, что москва "хочет другой Европы", тогда как Пекин "внимательно следит, чтобы увидеть цену, которую платит россия — или вознаграждение, которое она получает за свою агрессию".

"Даже если война закончится завтра, наша среда безопасности изменится на долгосрочную перспективу", — сказал он.

Дискуссия по китайской угрозе

Замечания Столтенберга прозвучали на фоне более широкого разговора между западными союзниками о том, как подойти к Китаю, поскольку он совершает реваншистские военные угрозы Тайваню.

В то время как такие страны, как США, заставляют союзников пристальнее следить за Пекином и дистанцироваться от экономики Китая, другие выражают осторожность по поводу превращения Китая в такого однозначного врага.

Глава НАТО предупредил, что западные союзники должны действовать как на военном, так и на экономическом фронтах.

"Война в Украине показала опасность чрезмерной зависимости от авторитарных режимов. Мы не должны совершать такой же ошибки с Китаем и другими авторитарными режимами", – сказал он, призвав Запад избегать своей зависимости от Китая относительно сырья и экспорта технологий.

Сосредотачиваясь на внешних противниках, Столтенберг также призвал союзников по НАТО избегать внутренних распрей.

"Мы не должны создавать новые барьеры между свободной и открытой экономикой. Важнейшим уроком войны в Украине является то, что Северная Америка и Европа должны стоять вместе", — добавил Столтенберг.

Напомним, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что вскоре КНР обнародует официальную позицию по урегулированию войны в Украине. Китайская позиция по поводу российско-украинской войны заключается в необходимости начать мирные переговоры.