Мюнхенская конференция-2023: Генсек НАТО предупредил мир об опасности Китая

После российской агрессии против Украины генсек НАТО предупредил мир об опасности Китая
В контексте российской агрессии против Украины мир должен проявлять больше внимания к угрозе Китая. В настоящее время продолжающаяся в Европе война вскоре может произойти в Восточной Азии.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности.
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Вызовы со стороны Китая
Руководитель военного альянса напрямую связал войну россии против Украины с Китаем, намекая на беспокойство по поводу начала войны Пекином против Тайваня, на который Пекин все еще считает своей территорией.
"То, что сегодня происходит в Европе, завтра может произойти в Восточной Азии", — подчеркнул он.
Столтенберг подчеркнул, что москва "хочет другой Европы", тогда как Пекин "внимательно следит, чтобы увидеть цену, которую платит россия — или вознаграждение, которое она получает за свою агрессию".
"Даже если война закончится завтра, наша среда безопасности изменится на долгосрочную перспективу", — сказал он.
Дискуссия по китайской угрозе
Замечания Столтенберга прозвучали на фоне более широкого разговора между западными союзниками о том, как подойти к Китаю, поскольку он совершает реваншистские военные угрозы Тайваню.
В то время как такие страны, как США, заставляют союзников пристальнее следить за Пекином и дистанцироваться от экономики Китая, другие выражают осторожность по поводу превращения Китая в такого однозначного врага.
Глава НАТО предупредил, что западные союзники должны действовать как на военном, так и на экономическом фронтах.
"Война в Украине показала опасность чрезмерной зависимости от авторитарных режимов. Мы не должны совершать такой же ошибки с Китаем и другими авторитарными режимами", – сказал он, призвав Запад избегать своей зависимости от Китая относительно сырья и экспорта технологий.
Сосредотачиваясь на внешних противниках, Столтенберг также призвал союзников по НАТО избегать внутренних распрей.
"Мы не должны создавать новые барьеры между свободной и открытой экономикой. Важнейшим уроком войны в Украине является то, что Северная Америка и Европа должны стоять вместе", — добавил Столтенберг.
Напомним, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что вскоре КНР обнародует официальную позицию по урегулированию войны в Украине. Китайская позиция по поводу российско-украинской войны заключается в необходимости начать мирные переговоры.