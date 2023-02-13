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Після скандальної заяви Берлусконі щодо України в МЗС нагадали, як той цілував руки Каддафі

13 лютого 2023 13:40
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Сильвіо Берлусконі звинуватив Зеленського у нападі на Донбас: реакція МЗС України
Берлусконі відомий дружніми стосунками із путіним
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву колишнього прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, який розкритикував нинішню прем‘єрку Італії Джорджу Мелоні за зустріч із президентом України в Брюсселі. В МЗС нагадали, що Берлусконі уже і в минулому публічно демонстрував свою лояльність кривавим диктаторським режимам. 

Про це написав у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко

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"Цілування рук диктатора"

Речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, як у 2010 році Берлусконі прилетів на зустріч із лівійським диктатором Муаммаром Каддафі. Нинішня ж критика України, за словами Ніколенка, це спроба Берлусконі "поцілувати руки путіна, які по лікті в крові".

"У 2010 році я працював в українському посольстві в Лівії. Добре пам‘ятаю, як тодішній прем‘єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі. Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність. Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента — спроба поцілувати по лікті в крові руки путіна. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору", — написав Ніколенко.

Речник МЗС додав, що поширюючи російську пропаганду, Берлусконі заохочує Росію до продовження її злочинів проти України.

"Водночас італійський політик має усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує росію до продовження її злочинів проти України, а відтак несе політичну та моральну відповідальність. Натомість ми високо цінуємо оперативну реакцію прем‘єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, яка підтвердила непохитну підтримку України з боку італійського уряду після неприйнятних заяв Берлусконі", — додав представник МЗС.

Скандальна заява Берлусконі

Відомий дружніми стосунками із володимиром путіним Сільвіо Берлусконі звинуватив Зеленського у "нападі на Донбас". За його словами, це нібито спровокувало російську атаку.

"Я оцінюю поведінку цього пана (Зеленського. — Ред.) дуже, дуже негативно", — наголосив Берлусконі. 

Нинішня очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні після заяви Берлусконі запевнила, що Італія підтримує Україну.

Нагадаємо, що Берлусконі і раніше звинувачував у початку повномасштабної війни Україну.

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