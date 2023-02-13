Сильвио Берлускони обвинил Зеленского в нападении на Донбасс: реакция МИД Украины

После скандального заявления Берлускони про Украину в МИД напомнили, как тот целовал руки Каддафи
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который подверг критике нынешнего премьера Италии Джорджу Мелони за встречу с президентом Украины в Брюсселе. В МИДе напомнили, что Берлускони уже и в прошлом публично демонстрировал свою лояльность кровавым диктаторским режимам.
Об этом написал в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.
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"Целование рук диктатора"
Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, как в 2010 году Берлускони прилетел на встречу с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Нынешняя же критика Украины, по словам Николенко, это попытка Берлускони "поцеловать руки Путина, которые по локти в крови".
"В 2010 году я работал в украинском посольстве в Ливии. Хорошо помню, как тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи. Во время официальной церемонии в присутствии телекамер Берлускони целовал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Нелепые обвинения Берлускони в адрес украинского президента — попытка поцеловать по локти в крови руки путина. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору", — написал Николенко.
Представитель МИД добавил, что распространяя российскую пропаганду, Берлускони поощряет россию к продолжению ее преступлений против Украины.
"В то же время итальянский политик должен осознавать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет россию к продолжению ее преступлений против Украины, а затем несет политическую и моральную ответственность. В то же время мы высоко ценим опертивную реакцию премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая подтвердила непоколебимость поддержки Украины со стороны итальянского правительства после неприемлемых заявлений Берлускони", — добавил представитель МИД.
Скандальное заявление Берлускони
Известный дружескими отношениями с владимиром путиным Сильвио Берлускони обвинил Зеленского в "нападении на Донбасс". По его словам, это вроде бы спровоцировало российскую атаку.
"Я оцениваю поведение этого господина (Зеленского, — Ред.) очень, очень негативно", — подчеркнул Берлускони.
Нынешняя глава правительства Италии Джорджия Мелони после заявления Берлускони заверила, что Италия поддерживает Украину.
Напомним, что Берлускони по-прежнему обвинял в начале полномасштабной войны Украину.