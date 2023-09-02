Після скандалу Нобелівський фонд передумав запрошувати послів Росії та Білорусі

Нобелівська премія. Ілюстративне фото: google.com

Обурення щодо запрошення на вручення Нобелівської премії послів РФ, Білорусі та Ірану змусили Нобелівський фонд відреагувати. Врешті, 2 вересня оголосили, що на церемонію не запрошуватимуть представників цих країн.

Про це йдеться у рішенні Нобелівського фонду.

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У фонді визнають факт обурення небайдужих щодо запрошення послів Росії, Білорусі та Ірану, які причетні до терору в Україні.

"Рішення Нобелівського фонду запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії, відповідно до попередньої практики, викликало бурхливу реакцію", — йдеться у повідомленні.

Рішення запросити недружні держави виправдовують тим, що це дозволяє "якомога ширше охоплювати цінності та повідомлення, за які виступає Нобелівська премія". Минулорічним запрошенням РФ та Білорусі у фонді аж ніяк не схвильовані.

"Підставою для цього рішення є те, що ми вважаємо важливим і правильним якомога ширше охоплювати цінності та повідомлення, за які виступає Нобелівська премія. Наприклад, через торішнє чітке політичне повідомлення з премією миру, присудженою правозахисникам із Росії та Білорусі, а також українцям, які працюють із документуванням російських військових злочинів", — повідомляє пресслужба фонду.

До того ж, у повідомлення заявляють, що "сильна реакція у Швеції повністю затьмарила" це політичне повідомлення. І це таки спрацювало.

"Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток із звичайної практики — не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі", — пояснює фонд.

Водночас у пресслужбі зазначили, що, як і раніше, на церемонію вручення в Осло будуть запрошені всі посли.

Реакція МЗС України

Речник МЗС Ігор Ніколенко назвав скасування запрошень на Нобелівську премію послів РФ та Білорусі "перемогою гуманізму".

"Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості", — написав речник.

Також він наголосив на тому, що представників Росії та Білорусі немає бути і в Осло.

"Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло", — зазначив він.

Нагадаємо, в МЗС прокоментували ситуацію щодо повернення послів РФ та Білорусі на премію.

А тим часом росіяни завдали авіаударів по будинках на Херсонщині, що призвело до загибелі мирного жителя.