Посли РФ та Білорусі повернуться на вручення Нобелівської премії: в МЗС прокоментували ситуацію

Вручення Нобелівської премії миру 2022 року. Фото: Українська правда

Фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Таке рішення організатори пояснили бажанням доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять.

Таке рішення прокоментував речник закордонних справ України Олег Ніколенко.

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"Доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі — сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату. Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", — наголосив речник.

Ніколенко наголосив, що у Кремлі таке рішення фундації посилить відчуття безкарності та сприятиме новим злочинам.

Речник також нагадав, що минулого року фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України. Він закликав міжнародний організаційний комітет підтримувати зусилля світової спільноти щодо ізоляції Росії та Білорусі, поки триває агресивна війна проти України.

Нагадаємо, раніше послів Російської Федерації та Білорусі запросили на бенкет з нагоди вручення Нобелівської премії 2023 року в Стокгольмі. Минулого року їх не було через вторгнення РФ в Україну.

Також ми розповідали, що Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України. Приймання заявок триває до 5 вересня включно.