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Послы РФ и Беларуси вернутся на вручение Нобелевской премии: в МИДе прокомментировали ситуацию

1 сентября 2023 14:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Послы РФ и Беларуси вернутся на вручение Нобелевской премии: в МИДе прокомментировали ситуацию
Вручение Нобелевской премии мира в 2022 году. Фото: Украинская правда
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Фонд Нобеля принял решение возобновить практику приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии. Такое решение организаторы объяснили желанием доказывать свои ценности даже противостоящим им государствам.

Такое решение прокомментировал представитель иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Доказывать ценности гуманизма России и Беларуси – сизифов труд. Усилия, которые не приведут к результату. Скорее всего, в тот день, когда российский посол будет сидеть в хорошем костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах", — подчеркнул спикер.

Николенко подчеркнул, что в Кремле такое решение фонда усилит чувство безнаказанности и будет способствовать новым преступлениям.

Спикер также напомнил, что в прошлом году фонд Нобеля не приглашал российских и белорусских послов как ответ на российскую агрессию против Украины. Он призвал международный организационный комитет поддерживать усилия мирового сообщества по изоляции России и Беларуси, пока продолжается агрессивная война против Украины.

Напомним, ранее послов Российской Федерации и Беларуси пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевской премии 2023 года в Стокгольме. В прошлом году их не было из-за вторжения РФ в Украину.

Также мы рассказывали, что Украинский Оскаровский Комитет открыл прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины. Прием заявок продолжается до 5 сентября включительно.

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