После скандала Нобелевский фонд передумал приглашать послов России и Белоруссии.

Нобелевская премия. Иллюстративное фото: google.com

Возмущение приглашением на вручение Нобелевской премии послов РФ, Беларуси и Ирана заставили Нобелевский фонд отреагировать. Наконец, 2 сентября объявили, что на церемонию не будут приглашать представителей этих стран.

Об этом говорится в решении Нобелевского фонда.

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В фонде признают факт возмущения неравнодушных относительно приглашения послов России, Беларуси и Ирана, причастных к террору в Украине.

"Решение Нобелевского фонда пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии, согласно предварительной практике, вызвало бурную реакцию", — говорится в сообщении.

Решение пригласить недружественные государства оправдывают тем, что это позволяет "как можно шире охватывать ценности и сообщения, за которые выступает Нобелевская премия". Прошлым приглашением РФ и Беларуси в фонде никак не взволнованы.

"Основанием для этого решения является то, что мы считаем важным и правильным как можно шире охватывать ценности и сообщения, за которые выступает Нобелевская премия. Например, из-за прошлогоднего четкого политического сообщения с премией мира, присужденной правозащитникам из России и Беларуси, а также украинцам, которые работают с документированием российских военных преступлений", — сообщает прессслужба фонда.

К тому же, в сообщении заявляют, что "сильная реакция в Швеции полностью затмила" это политическое сообщение. И это сработало.

"Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики — не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", — поясняет фонд.

В то же время в пресс-службе отметили, что по-прежнему на церемонию вручения в Осло будут приглашены все послы.

Реакция МИД Украины

Представитель МИД Игорь Николенко назвал отмену приглашений на Нобелевскую премию послов РФ и Беларуси "победой гуманизма".

"Фонд Нобеля отменил свое решение о приглашении послов России и Беларуси на церемонию награждения Нобелевской премии в Стокгольме. Спасибо всем, кто требовал восстановления справедливости", — написал спикер.

Также он отметил, что представителей России и Беларуси не должно быть и в Осло.

"Убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло", — отметил он.

Напомним, в МИДе прокомментировали ситуацию о возвращении послов РФ и Беларуси на премию.

Тем временем россияне нанесли авиаудары по домам в Херсонской области, что привело к гибели мирного жителя.