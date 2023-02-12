Південна Корея хоче розробити ракету-вбивцю

Південна Корея хоче розробити нову "ракету-вбивцю": що відомо
Уряд Республіки Корея наступного місяця планує ухвалити план розробки нової вдосконаленої керованої ракети, здатної вражати позиції північнокорейських артилерійських установок великої дальності, заховані в гірській місцевості.
Про це пише Yonhap.
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Передбачається, що такий боєприпас буде оновленою версією корейської тактичної ракети класу "земля-земля" (KTSSM) калібру 400 міліметрів, яку називають "вбивцею артилерії великої дальності".
При цьому, якщо нинішня система KTSSM "працює" на стаціонарній платформі, нова ракета, як передбачається, буде встановлена на мобільну пускову установку, що дозволить підвищити її маневреність і живучість.
Крім того, дальність стрільби оновленої KTSSM планується збільшити до 300 км із сьогоднішніх 180 км.
Нагадаємо, Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що між США та Південною Кореєю ведуться переговори щодо експорту зброї, а саме 155-міліметрових артилерійських снарядів для поповнення запасів Вашингтона. Головною умовою передачі цих боєприпасів є те, що США повинні виступити їх кінцевими користувачами.
Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай 5-6 лютого. Він зустрінеться з міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом та обговорить низку питань, включаючи війну в Україні.